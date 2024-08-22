"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu netleşti! MEB'den sıcak karar; Pazartesi günü öğretmen ve öğrenciler dikkat! 1.2.3.4.5.6.8.sınıflar...

🔴 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

🔴 Bu süreç, yeni eğitim ortamına adaptasyonu desteklemek ve öğrencilerin okul hayatına daha rahat başlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

🔴 Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik olarak da çeşitli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.