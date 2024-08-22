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"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu netleşti! MEB'den sıcak karar; Pazartesi günü öğretmen ve öğrenciler dikkat! 1.2.3.4.5.6.8.sınıflar...

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması, öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. Yeni eğitim yılı için okulların açılış tarihi netleşti. Eğitim camiasının merakla beklediği bu tarih, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırlıklarını hızlandırmalarına olanak tanıyacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 17:59 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 17:59
Okullar ne zaman açılacak? sorusu netleşti! MEB’den sıcak karar; Pazartesi günü öğretmen ve öğrenciler dikkat! 1.2.3.4.5.6.8.sınıflar...

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Millî Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihini resmen açıkladı. Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte, öğrenci ve öğretmenler için yeni bir dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların Açılış Tarihi: 📅 9 Eylül 2024 Pazartesi

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 🏫 2 Eylül 2024 Pazartesi

İlkokul 1. Sınıf ve Okul Öncesi Eğitim Başlangıç Tarihi: 📚 2-6 Eylül 2024, uyum eğitimleri

İlk Ara Tatil: 🌟 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: ❄️ 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma

🔴 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

🔴 Bu süreç, yeni eğitim ortamına adaptasyonu desteklemek ve öğrencilerin okul hayatına daha rahat başlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

🔴 Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik olarak da çeşitli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

🔴 Bu çalışmalar, öğrencilere okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme ve yeni eğitim ortamlarına hızlı bir şekilde uyum sağlama konularında yardımcı olacaktır.

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