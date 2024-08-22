Öğretmen yer değiştirme sonuçları açıklandı! MEBBİS sözleşmeli öğretmen yer değiştirme sonucu! e-devlet sorgulama ekranı

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Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin aile birlikteliği kapsamında iller arası yer değiştirme başvurularının sonuçlarını duyurdu. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, eşleri de sözleşmeli personel olarak görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişilebilir durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli personel mevzuatına tabi görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı olarak yapılan iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bu süreçte önemli adımların atıldığı ve öğretmenlerin sonuçları öğrenme imkanına kavuştuğu ifade edildi. SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ