📌GSB KYK 3, 4, 6 ve 8 kişilik oda ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL? KYK YURT BAŞVURULARI: 2024-2025 KYK beslenme yardımı...

2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu ile başvuru sürecine girdi. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Peki, bu yılın yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte, GSB KYK yurt başvuru ekranı ve merak edilen detaylar.