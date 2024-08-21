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📌GSB KYK 3, 4, 6 ve 8 kişilik oda ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL? KYK YURT BAŞVURULARI: 2024-2025 KYK beslenme yardımı...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 akademik yılının başlamasıyla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının kapılarını açtığını ilan etti. Üniversite hayatına yeni adım atan öğrenciler ve konaklama ihtiyacı hissedenler için büyük bir fırsat sunuluyor. KYK yurtlarına nasıl başvurulur ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar ve yurt ücretleriyle ilgili tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 10:58 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 10:58
📌GSB KYK 3, 4, 6 ve 8 kişilik oda ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL? KYK YURT BAŞVURULARI: 2024-2025 KYK beslenme yardımı...

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2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu ile başvuru sürecine girdi. KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Peki, bu yılın yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte, GSB KYK yurt başvuru ekranı ve merak edilen detaylar.

2024 2025 KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR?

2024 202 5KYK öğrenci beslenme yardımı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımları:

🍽 Türkiye'deki Öğrenciler İçin:

  • Sabah Kahvaltısı: 40,00 TL 🥐
  • Akşam Yemeği: 80,00 TL 🍲
  • Günlük Toplam: 120,00 TL 💰
  • Aylık Toplam: 3.600,00 TL 🗓

🏅 Bakanlık Yurtlarında Ücretsiz Barınan Öğrenciler İçin:

  • Günlük Beslenme Yardımı: 140,00 TL 🍽

🌍 KKTC'de Barınan Öğrenciler İçin:

  • Sabah Kahvaltısı: 45 TL 🥞
  • Akşam Yemeği: 85 TL 🍛
  • Günlük Toplam: 130 TL 💵

KYK YURT ÜCRETLERİ

2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri şu şekilde;

2023-2024 dönemindeki KYK yurt ücretleri:

🏠 Tip 1: Aylık 345 TL
🏠 Tip 2: Aylık 405 TL
🏠 Tip 3: Aylık 480 TL
🏠 Tip 5: Aylık 510 TL
🏠 Tip 6: Aylık 570 TL

KYK YEMEK SAATLERİ

Yurt yemekhanelerinde kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00, hafta sonu 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanırken akşam yemeği yardımı ise 16.00-22.30 saatleri arasında geçerli olmaktadır.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

2024-2025 KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı2024-2025 KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı
2024-2025 KYK yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? | e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı

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