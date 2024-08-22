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Türkiye Maarif Modeli o sınıflara uygulanacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 2024-2025 eğitim-öğretim yılı...

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala yeni eğitim modeli hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu modelin 10 yıllık çalışmanın bir ürünü olduğunu söyledi. Tekin, "Çocuklarımız, 1'inci sınıf, 5'inci sınıf ve 9'uncu sınıflarda, her kademenin ilk sınıfında yeni yaptığımız bu modelle eğitim öğretime başlayacaklar inşallah” dedi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 16:00 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 16:10
Türkiye Maarif Modeli o sınıflara uygulanacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 2024-2025 eğitim-öğretim yılı...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yeni eğitim öğretim modeli hakkında konuştu.

60 kişilik sınıfların yerine artık çocukların 22 kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü açıklayan Tekin, "Bakın o tarihte sahip olduğumuz derslik sayısını iki kattan daha fazla arttırmış durumdayız. Bu esnada yıkılan ya da bakım onarımını yeniden yaptığımız derslikler de hariç, sıfır yaptıklarımızı söylüyorum. O tarihte bu ülkede var olan öğretmen sayısını iki katından daha fazla arttırmış durumdayız. Yine aynı şekilde emekli olanlar, ayrılanlar, yine o sayının içerisindedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını aynı şekilde azaltmış durumdayız. Bunların hepsine birisi objektif olarak baksa, dediğim gibi adını kapatalım, AK Parti değil de dünyanın başka bir yerinde yapıldı desek, gerçekten devrim niteliğinde şeylerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye Maarif Modeli'ni eleştirenlere de tepki göstererek şunları söyledi:

"Eğitim içeriğiyle ilgili olarak da özellikle son günlerde tartışma konusu olarak kamuoyunda da paylaştığımız 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Üç tane şey yaptık. Dedik ki, dünyanın her tarafında, her ülke evrensel göstergeleri ve evrensel verileri alarak kendi sosyal, toplumsal, siyasal yapısını göz önünde bulundurarak kendine özgü bir model üretiyor. Finlandiya modeli diyorsunuz. Singapur modeli diyorsunuz. Güney Kore modeli diyorsunuz. Peki, Türkiye Modeli deyince niye rahatsız oluyoruz? Türkiye kendine ait bir modeli üretemez mi arkadaşlar? Türkiye modeli ürettik diyorum. Bana muhalefet diyor ki; 'Üretemezsin.' Niye diyorum, 'Türkiye üretemez' diyorlar. Bu kadar aşağılık kompleksiyle hareket eden bir yapıda olmamalıyız. Bizim yaptığımız birinci şey bu. Dünyadaki genel ortak uygulamaları aldık. Üstüne kendi referans değerlerimizi koyduk ve bize özgü bir model ürettik. Artık bununla övünüyorum. Diyorum ki; Türkiye'nin eğitim öğretim sürecinde kendine özgü bir modeli var. Bundan da gurur duyuyorum. Çocuklarımız, bizim sahip olduğumuz bu ülkeyi bir arada tutan, bizi bir arada tutan temel değerlerimize sahip olmuyor. Böyle yetiştiği için eleştiri yapıyoruz. Benim yaptığım üçüncü şey de bu. Çocuklarımızın bizi bir arada millet yapan, bu ülkeye, devlete, bayrağa canı pahasına sahip çıkacak şekilde yetişmesi için müfredatın içerisine bu değerleri koyduk. Ne bunlar? Şefkat, merhamet, vatanseverlik, ülke sevgisi ve millet sevgisi. Peki bunları koymak kötü bir şey mi arkadaşlar"

YENİ MODEL 1.-5. VE 9. SINIFLARA UYGULANACAK
Yeni modelin hangi sınıflara uygulanacağını da açıklayan Tekin, Anadolu insanının, bütün Türk milletinin istediği, arzuladığı bir eğitim öğretim modelini ortaya çıkardığını kaydederek, "Çocuklarımız, 1'inci sınıf, 5'inci sınıf ve 9'uncu sınıflarda, her kademenin ilk sınıfında yeni yaptığımız bu modelle eğitim öğretime başlayacaklar inşallah. İnanıyorum ki sizin, Anadolu insanının, bütün Türk milletinin istediği, arzuladığı bir eğitim öğretim modeli ortaya çıkarmış olduk. Bize ait değerleri çocuklarımıza vermek isteyen ve aynı zamanda da evrensel ilkelerle örtüşen bir model geliştirdik. Bu modeli bir yıl içerisinde geliştirmedik"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TekinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşar olarak göreve başladım. O günden beri bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla bu iş yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. Eğitim öğretim sürecinde altyapı, fiziki altyapıyla ilgili her şeyi yaptık. Şimdi ufak tefek eksikliklerimiz kaldı. Onları da gideriyoruz. Üstüne şimdi içeriği dolduracak, gerçekten bize özgü, bizim değerlerimizi yansıtan ama evrensel uygulamalardan kopuk olmayan, evrensel uygulamaları da bünyesinde barındıran 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirmiş olduk. İnşallah, hayırlı uğurlu olur" dedi.

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