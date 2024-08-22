Türkiye Maarif Modeli o sınıflara uygulanacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 2024-2025 eğitim-öğretim yılı...

60 kişilik sınıfların yerine artık çocukların 22 kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü açıklayan Tekin, "Bakın o tarihte sahip olduğumuz derslik sayısını iki kattan daha fazla arttırmış durumdayız. Bu esnada yıkılan ya da bakım onarımını yeniden yaptığımız derslikler de hariç, sıfır yaptıklarımızı söylüyorum. O tarihte bu ülkede var olan öğretmen sayısını iki katından daha fazla arttırmış durumdayız. Yine aynı şekilde emekli olanlar, ayrılanlar, yine o sayının içerisindedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını aynı şekilde azaltmış durumdayız. Bunların hepsine birisi objektif olarak baksa, dediğim gibi adını kapatalım, AK Parti değil de dünyanın başka bir yerinde yapıldı desek, gerçekten devrim niteliğinde şeylerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye Maarif Modeli'ni eleştirenlere de tepki göstererek şunları söyledi:

"Eğitim içeriğiyle ilgili olarak da özellikle son günlerde tartışma konusu olarak kamuoyunda da paylaştığımız 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Üç tane şey yaptık. Dedik ki, dünyanın her tarafında, her ülke evrensel göstergeleri ve evrensel verileri alarak kendi sosyal, toplumsal, siyasal yapısını göz önünde bulundurarak kendine özgü bir model üretiyor. Finlandiya modeli diyorsunuz. Singapur modeli diyorsunuz. Güney Kore modeli diyorsunuz. Peki, Türkiye Modeli deyince niye rahatsız oluyoruz? Türkiye kendine ait bir modeli üretemez mi arkadaşlar? Türkiye modeli ürettik diyorum. Bana muhalefet diyor ki; 'Üretemezsin.' Niye diyorum, 'Türkiye üretemez' diyorlar. Bu kadar aşağılık kompleksiyle hareket eden bir yapıda olmamalıyız. Bizim yaptığımız birinci şey bu. Dünyadaki genel ortak uygulamaları aldık. Üstüne kendi referans değerlerimizi koyduk ve bize özgü bir model ürettik. Artık bununla övünüyorum. Diyorum ki; Türkiye'nin eğitim öğretim sürecinde kendine özgü bir modeli var. Bundan da gurur duyuyorum. Çocuklarımız, bizim sahip olduğumuz bu ülkeyi bir arada tutan, bizi bir arada tutan temel değerlerimize sahip olmuyor. Böyle yetiştiği için eleştiri yapıyoruz. Benim yaptığım üçüncü şey de bu. Çocuklarımızın bizi bir arada millet yapan, bu ülkeye, devlete, bayrağa canı pahasına sahip çıkacak şekilde yetişmesi için müfredatın içerisine bu değerleri koyduk. Ne bunlar? Şefkat, merhamet, vatanseverlik, ülke sevgisi ve millet sevgisi. Peki bunları koymak kötü bir şey mi arkadaşlar"