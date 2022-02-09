Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yönetmelik tamamlanıyor: Mülakat yok zorunlu eğitim var!

Konya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirterek "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri alarak toplam 71 bin 320 okulumuzda nasıl birinci dönem yüz yüze eğitimi kesintisiz şekilde devam ettirdiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönem de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

YANGIN SÖNDÜRMEDE BİR İLK

Bakan Özer daha sonra yangın söndürme cihazları üreten Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Özer, tüm okulların yangın söndürmeyle ilgili ihtiyaçları buradan gidereceklerini söyledi.