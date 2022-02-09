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    • Eğitim
    • 09.02.2022 06:49
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    • 09.02.2022 06:58
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    Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yönetmelik tamamlanıyor: Mülakat yok zorunlu eğitim var!

    Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği tamamlanmak üzere. Aday öğretmenler 240 saat mesleki eğitim alacak. Süreç sonunda mülakat yapılmayacak. Eğitimlere katılmayanlar 3 yıl görev yapamayacak.

    Öğretmene mülakat yok zorunlu eğitim var!

    Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasına yönelik yönetmelik çalışması tamamlanmak üzere. Öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getiren kanunla öğretmenler sınav stresinden kurtuluyor. Öğretmenlerin kariyer yolculuğu, sınavlar yerine oryantasyon ve mesleki eğitim odaklı olacak. Öğretmenlerin akademik kariyer yapması özendirilecek. Kanunda "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemi tanımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hafta başında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftadan itibaren eğitimle ilgili tüm paydaşların görüşünü alarak hazırlamış olduğumuz yönetmeliğe son şeklini vereceğiz" demişti. Kanunun uygulanmasına yönelik detaylar şöyle:

    AKS KALDIRILDI
    Aday öğretmenlik, üniversiteden mezun olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanan kişinin atandıktan sonraki 1 yıllık dönemine verilen isim. En az 1 yıl içinde çalışıp başarılı performans gösteren öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyordu. Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanıyordu. Yeni dönemde artık AKS uygulanmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek.


    240 SAAT EĞİTİM
    Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar.

    MÜLAKAT YOK
    Süreci tamamlayan öğretmenler bir değerlendirme komisyonundan geçecekler. Değerlendirme komisyonuna öğretmenler gitmeyecek, herhangi bir mülakat ya da kanaat belirtme olmayacak. Öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlayıp tamamlamadığına bakılacak.



        EĞİTİMLER ZORUNLU

        KİMLER BAŞARISIZ SAYILACAK?
        Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu'nca yapılacak değerlendirmede başarısız olanların görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

        ÜCRET ARTIŞI NASIL OLACAK?
        Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltildi.



        ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK?
        Sabah'ta yer alan habere göre, kanun, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, kadrolu, sözleşmeli ve özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin tamamını kapsıyor. Tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı eğitimlere katılabilecek, sınavlara girebilecek ve sertifikasını alabilecek. Ancak ücret artışından sadece devlet okullarındaki öğretmenler yararlanabilecek.


        50 SINIFTA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'si, vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Şu an 'Omicron' varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okulumuza yansımıza çok düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında" dedi.

            Konya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirterek "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri alarak toplam 71 bin 320 okulumuzda nasıl birinci dönem yüz yüze eğitimi kesintisiz şekilde devam ettirdiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönem de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

            YANGIN SÖNDÜRMEDE BİR İLK
            Bakan Özer daha sonra yangın söndürme cihazları üreten Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Özer, tüm okulların yangın söndürmeyle ilgili ihtiyaçları buradan gidereceklerini söyledi.

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            Haberler Eğitim Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yönetmelik tamamlanıyor: Mülakat yok zorunlu eğitim var!
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