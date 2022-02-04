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    • Eğitim
    • 04.02.2022 11:27
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    • 04.02.2022 11:42
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    Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Yeni atananlar 3 aylık mesleki eğitimi alacak mı?

    Öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uzun vadede Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesinin artmasına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını bildirdi. Peki, yeni atanan 15 bin öğretmen 3 aylık eğitimden geçecek mi? İşte "kariyer mesleği" haline getirilen öğretmenlikle ilgili Bakan Özer'den flaş açıklamalar.

    AA
    15 bin öğretmen 3 aylık eğitimden geçecek mi?

    Öğretmenlere yönelik birçok yeniliği içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlenecek.

    Öğretmenliğin, "eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği" olarak tanımlandığı kanuna göre, öğretmenler bu görevlerini, Türk milli eğitiminin amaç ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlü olacak.

    Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

    Kanunla öğretmenlik kariyer basamakları belirlenecek. Buna göre, aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

    Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

    Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

    Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

    TAZMİNATLAR ARTIYOR
    Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidilecek. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

    BU MADDE 15 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
    Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılacak. Ek gösterge, ikinci derecede bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü derecede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 950, sekizinci derece için 850 olacak. Bu madde 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

        YENİ ATANAN 15 BİN ÖĞRETMEN MESLEKİ EĞİTİM ALACAK MI?
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uzun vadede Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesinin artmasına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını bildirdi. Bakan Özer, kanuna ilişkin eğerlendirmelerde bulundu.

        Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Türk eğitim tarihinde 1960'lı yıllardan beri beklenen büyük bir özlem olduğunu ifade eden Özer, "1960'lı yıllardan itibaren tüm milli eğitim şuralarında açık veya zımnen öğretmenlere mahsus bir kanun olması gerektiği dile getirilmiş." dedi. Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin, 31 Aralık 2021 itibarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile TBMM'ye iletildiğini hatırlattı.

        Süreçteki desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a şükranlarını sunan Özer, kanunun çıkmasına emek veren ve Genel Kurul çalışmalarına katılan milletvekillerine de teşekkür etti.

        Kanun ile öğretmenliğin bir kariyer mesleği haline getirildiğine işaret eden Özer, "Adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik ile öğretmenlerimizin uzun soluklu meslek hayatları boyunca kendilerini geliştirdikleri ve özlük haklarından yararlandıkları bir mekanizma oluşturuluyor. Bu kanunun, uzun vadede Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesinin artmasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

        UZMANLAR 180 SAAT, BAŞÖĞRETMENLER 240 SAAT MESLEKİ EĞİTİM ALACAK
        Kanun ile adaylık kaldırma sınavının da kaldırıldığını dile getiren Özer, 10 yıl kıdemi olan öğretmenlerden MEB'in düzenlediği 180 saatlik eğitimi tamamlayanların sadece aldıkları eğitim içeriğinden yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda hem bir dereceyle taltif edileceklerini hem de maaşlarında 1000 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağını belirtti.

        Yüksek lisans yapan öğretmenlerin bu sınavlardan muaf olacağını söyleyen Özer şu değerlendirmelerde bulundu:

        "10 yıllık uzman öğretmenler de yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 240 saatlik eğitimini tamamladıktan sonra, o eğitimin içeriğinden olacak şekilde yapılan sınavdan başarılı olmaları durumunda başöğretmen olacaklar. İlave bir derece ve 2 bin lira üzerinde bir iyileştirmeyle de özlük haklarında ciddi bir değişiklik olacak. Doktora yapan öğretmenlerimiz yazılı sınavdan muaf olacaklar. Bu çok kıymetli bir şey."

            UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK İÇİN SINAVLARI MEB YAPACAK
            Bakan Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınavların MEB tarafından yapılacağını bildirdi.

            Özer, öğretmenlerin belli periyotlarda sürekli ciddi eğitimlerden geçmelerinin, meslekleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmelerinin, diğer taraftan lisansüstü eğitime teşvik edilmelerinin çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

            Özellikle OECD ülkelerinde lisansüstü eğitimin öğretmenler için vazgeçilmez bir alan olduğuna dikkati çeken Özer, "Çoğu ülkede yüksek lisans mezunu olmayan öğretmen çok az. Finlandiya'daki öğretmenlerin tamamı yüksek lisans mezunu. Bizde ise yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerimiz yüzde 10'un altında, doktoralı oranı ise çok çok daha düşük. Dolayısıyla bir şekilde hem belli bir mesleki eğitimden geçecek hem de master-doktora yapacak öğretmenler, ciddi olarak özlük haklarında fark oluşturacak şekilde ödüllendirilecek." diye konuştu.

            Mahmut Özer, yasanın uygulanması ile ilgili bir yönetmelik yayımlanacağını bildirerek "Uzman öğretmenlik süreçleri, eğitimlerin içerikleri gibi kanunda belirtilmeyen ama sahada uygulanırken dikkat edilecek konular, çerçeve yönetmelikle açıklığa kavuşmuş olacak. Biz de tüm paydaşlarımızla değerlendireceğiz ve yönetmeliği kamuoyuyla paylaşacağız. Sonrasında da yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanı'mıza göndereceğiz." ifadesini kullandı.

            YENİ ATANAN 15 BİN ÖĞRETMEN 7 ŞUBAT'TA GÖREV BAŞINDA, YENİ ATANACAKLAR İSE 3 AYLIK MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİNDEN GEÇECEK
            Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlatılmadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirilmesine ilişkin çalışma hatırlatılarak 31 Ocak'ta atanan 15 bin öğretmen için bu uygulamanın geçerli olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz, 7 Şubat itibarıyla okullarında aktif olarak çalışmaya başlayacaklar. Yönetmelik süreci 7 Şubat'a yetişmeyeceği için yeni 15 bin öğretmenimiz, bu süreçten muaf olacak ve görevlerinin başında olacaklar. İnşallah daha sonraki öğretmen atamalarında kanun ve yönetmelik çıktıktan sonra 3 aylık mesleki gelişim eğitim programını uygulama imkanımız olacak." diye konuştu.

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            Haberler Eğitim Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı! Yeni atananlar 3 aylık mesleki eğitimi alacak mı?
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