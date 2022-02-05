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    • Eğitim
    • 05.02.2022 10:55
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    • 05.02.2022 10:55
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    AÖL ilk kayıt, kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022 AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

    Açık Öğretim Lisesi'nin birinci devrenin sona ermesinin sonrasında gözler ikinci devre AÖL kayıtlarına ve sınavlarına çevrildi. MEB doğrultusundan yayınlanan takvime göre merak edilen tarihler belli oldu, 2022 açık öğretim lise kayıtları ne zaman? AÖL ilk kayıt, kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 AÖL sınavı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    2022 açık öğretim lise kayıtları ne zaman?

    Lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak uzaktan okuyan binlerce öğrenci 2022 açık öğretim lise kayıtları ne zaman gerçekleşecek diye araştırmalarına başladı. Yeni başlayacak olanların da eğitim alabilmesi ve sınavlara katılması için kayıt yaptırması gerekiyor ve AÖL ilk kayıt, kayıt yenileme nasıl yapılır sorularının yanıtları merak ediliyor. İkinci dönemin yaşanacağı şu süreçte 2022 AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

    AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 11 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

    Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

    3) Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

        4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

        5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

        6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

        Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

        İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.

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        Haberler Eğitim AÖL ilk kayıt, kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022 açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022 AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
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