2021-2022 AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL? 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihini merakla bekliyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle AÖF kayıt yenileme işlemi gerçekleşecek. Peki, 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?
Kayıt yeniletecek öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
AÖF SINAV TARİHLERİ VE AKADEMİK TAKVİM
Bahar Dönemi ders seçme - 7 - 18 Şubat 2022
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Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri | 07 Şubat 2022- 23 Mayıs 2022