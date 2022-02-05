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    • Eğitim
    • 05.02.2022 11:15
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    • 05.02.2022 11:15
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    2021-2022 AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL? 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

    AÖF kayıt yenileme tarihleri açıköğretim öğrencilerinin gündemini meşgul ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 7-18 Şubat arasında gerçekleşecek. Takvime göre ise güz devresi devre sonu sınavı ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. İşte, akademik takvim..

    takvim.com.tr
    2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL?

    Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihini merakla bekliyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle AÖF kayıt yenileme işlemi gerçekleşecek. Peki, 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!

    AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?

    Kayıt yeniletecek öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

    AÖF SINAV TARİHLERİ VE AKADEMİK TAKVİM

    Bahar Dönemi ders seçme - 7 - 18 Şubat 2022
    Yaz okulu ders seçme - 20-24 Haziran 2022
    Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri | 07 Şubat 2022- 23 Mayıs 2022

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 08- 09 Ocak 2022
        Bahar Dönemi Ara Sınavı | 02- 03 Nisan 2022
        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 21- 22 Mayıs 2022
        Yaz Okulu Sınavı | 06 Ağustos 2022
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        Haberler Eğitim 2021-2022 AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL? 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
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