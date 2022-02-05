2021-2022 AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL? 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihini merakla bekliyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle AÖF kayıt yenileme işlemi gerçekleşecek. Peki, 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!