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    • 31.01.2022 09:07
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    15 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak! Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

    Atama bekleyen öğretmenlerin heyecanla beklediği gün geldi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak. Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

    15 bin öğretmen atanacak

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.



    2021 Eylül ayında 15 bin Öğretmen atanacağının duyurulmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti.

    7 BİN 500 ÖĞRETMEN İSTANBUL'A
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünün atamasının İstanbul'a yapılmasına karar verildi.

        SONUÇLAR E-DEVLET EKRANINDA
        Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

        Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre elektronik ortamda tebligatlar yapılacak. E-posta adresinin hatalı ya da eksik olması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu tutulacak.

        15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
        Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

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