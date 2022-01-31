15 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak! Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
2021 Eylül ayında 15 bin Öğretmen atanacağının duyurulmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti.
7 BİN 500 ÖĞRETMEN İSTANBUL'A
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünün atamasının İstanbul'a yapılmasına karar verildi.