Öğretmenlere 24 Kasım ikramiyesi verilecek mi? Öğretmenlere 5 bin TL ikramiye mi verilecek! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika duyurdu

Öğretmenlere ikramiye verileceği iddiasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Öğretmenler arasında heyecan yaratan bu durumun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tartışmalara son noktayı koydu. İşte detaylar...
Öğretmenlere ikramiye verileceği iddiasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Öğretmenler arasında heyecan yaratan bu durumun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tartışmalara son noktayı koydu. İşte detaylar...
ÖĞRETMENLERE 24 KASIM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 5 bin TL ikramiye verilmişti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verileceği iddia edildi.
📌❗ BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENE İKRAMİYE HAKKINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.
📢 ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
Bakan Tekin 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusuna ise 'Tabi ki mutlaka olacak, bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz' dedi.
BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAYI ALDI
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 14,6 oranıyla yine bütçeden en büyük payı aldığına dikkat çekti.