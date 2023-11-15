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YKS ve LGS için elzem karar! O tarihi kaçıran yandı demektir! 1 yıl beklemek zorunda kalacak! 2024'te TYT, AYT, YDT, lise sınavı...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi belli oldu. 2024 yılında sınava girmek için hazırlıklarını sürdüren adaylara uyarı geldi. Sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihleri de duyuruldu. Bu noktada adayların başvuruları kaçırmaması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihine ilişkin "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 13:27 Güncelleme 15 Kasım 2023, 13:27
YKS ve LGS için elzem karar! O tarihi kaçıran yandı demektir! 1 yıl beklemek zorunda kalacak! 2024’te TYT, AYT, YDT, lise sınavı...

YKS ve LGS'ye her yıl milyonlarca aday katılım gösteriyor. 2023 yılında LGS 4 Haziran'da, YKS ise 17-18 Haziran'da uygulanacak. 2024 yılı sınav tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte başvuru tarihleri de belli oldu. Adayların sınav ve başvuru tarihlerini önceden bilmeleri gerekiyor. İşte TYT, AYT, YDT, lise sınav ve başvuru tarihleri...

2024 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Adaylar, 8 Haziran'da 'Temel Yeterlilik Testi'ne, 9 Haziran'da ise 'Alan Yeterlilik Testi'ne girecek.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları ise 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihlerini kaçıranlar geç başvuruda bulunabilecek. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ancak geç başvuruları da kaçıran aday sınava katılamayacak. Bu nedenle başvuru tarihlerinin kaçırılmaması önem arz ediyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NASIL ALINACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

2024 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi belli oldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

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