Kasım ayı LGS örnek sorular 2023-2024 PDF İNDİR- VİDEO İZLE! MEB LGS sözel sayısal çözümlü örnek soru kitapçığı! Türkçe, matematik...

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.
Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.
Sözel Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.
Sayısal Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.
Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.
Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.