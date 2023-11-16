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Kasım ayı LGS örnek sorular 2023-2024 PDF İNDİR- VİDEO İZLE! MEB LGS sözel sayısal çözümlü örnek soru kitapçığı! Türkçe, matematik...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir kaynak sunuldu. Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından toplam 45 soru içeren örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, öğrencilerin sınav hazırlıklarına katkı sağlamak amacıyla yayımlandı. İşte Kasım ayı LGS örnek sorular 2024 PDF: Türkçe, matematik...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 09:43 Güncelleme 16 Kasım 2023, 09:43
Kasım ayı LGS örnek sorular 2023-2024 PDF İNDİR- VİDEO İZLE! MEB LGS sözel sayısal çözümlü örnek soru kitapçığı! Türkçe, matematik...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS örnek sorularını yayımladı. 2024 LGS kapsamındaki merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler, yayımlanan örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları kullanarak sınav performanslarını artırabilirler. Bu materyaller, öğrencilere eksik oldukları konular üzerinde odaklanma ve daha güvenli bir şekilde sınava giriş yapma fırsatı sunuyor.

2024 LGS NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2024 LGS 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Liselere Giriş Sınavı başvuru tarihi ise henüz açıklanmadı.

LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZÎ SINAVA YÖNELİK ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.



Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.

Sözel Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Sorular için tıklayınız.

Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

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