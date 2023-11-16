Kasım ayı LGS örnek sorular 2023-2024 PDF İNDİR- VİDEO İZLE! MEB LGS sözel sayısal çözümlü örnek soru kitapçığı! Türkçe, matematik...

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) LGS örnek sorular ını yayımladı. 2024 LGS kapsamındaki merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler, yayımlanan örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları kullanarak sınav performanslarını artırabilirler. Bu materyaller, öğrencilere eksik oldukları konular üzerinde odaklanma ve daha güvenli bir şekilde sınava giriş yapma fırsatı sunuyor.

2024 LGS NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2024 LGS 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Liselere Giriş Sınavı başvuru tarihi ise henüz açıklanmadı.