KYK burs ve kredi YATTI MI, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme TARİHİ ve MİKTARI! İlk burs ne kadar, kaç TL?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK ) burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." dedi. Gözler şimdi ilk ödemelerin yatacağı tarihte. Peki KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme var mı, ne kadar? İlk burs kaç TL?

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ödeme tarihleri ile ilgili, ''İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.'' bilgisi paylaşıldı.

KYK bursları ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarına Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün kygm.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.