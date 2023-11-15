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KYK burs ve kredi YATTI MI, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme TARİHİ ve MİKTARI! İlk burs ne kadar, kaç TL?

KYK burs sonuçları açıklandı. Burs ve kredi almaya hak kazanan yüzbinlerce öğrenci şimdi ödemerin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme var mı, ne kadar? İlk burs kaç TL?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme 15 Kasım 2023, 16:48
KYK burs ve kredi YATTI MI, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme TARİHİ ve MİKTARI! İlk burs ne kadar, kaç TL?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." dedi. Gözler şimdi ilk ödemelerin yatacağı tarihte. Peki KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme var mı, ne kadar? İlk burs kaç TL?

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ödeme tarihleri ile ilgili, ''İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.'' bilgisi paylaşıldı.

KYK bursları ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarına Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün kygm.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2024 KYK BURSU NE KADAR, KAÇ OLDU?

2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarıldı.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME VAR MI, NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl KYK bur sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilere 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı. Ancak bu yıl için henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İLK DEFA BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN TAAHHÜTNAMELERİNİ NASIL VE NE ZAMAN DÜZENLEMELERİ GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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