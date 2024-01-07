ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ! 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüşleri 2024! 1. dönem başarılı, başarısız karne görüşü ilkokul, ortaokul, lise...

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.

Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…

Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.