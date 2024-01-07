ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ! 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüşleri 2024! 1. dönem başarılı, başarısız karne görüşü ilkokul, ortaokul, lise...

1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüşleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla başarılı ve başarısız karne görüşü örnekleri gündeme gelmeye başladı. İşte 1. dönem karne görüşleri...
1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüşleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla başarılı ve başarısız karne görüşü örnekleri gündeme gelmeye başladı. İşte 1. dönem karne görüşleri...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem okullar 19 Ocak 2024 Cuma günü kapanacak. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ 2024
Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."
Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.
Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim.
Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim.
Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.
Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.
Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…
Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.
Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.
Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.
Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…
Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.
Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum