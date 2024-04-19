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2024 sözleşmeli öğretmen kadro ve branşlar ne zaman belli olacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? Başkan Erdoğan duyurdu

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen atamasının ardından, bu yılın atama süreci için beklenen açıklama geldi. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atamaların ne zaman yapılacağı ve branş/kadro dağılımlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:58 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:58
2024 sözleşmeli öğretmen kadro ve branşlar ne zaman belli olacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? Başkan Erdoğan duyurdu

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Öğretmen atama tarihileri için araştırmalar hızlandı.Türkiye'de öğretmen adaylarının merakla beklediği 2024 öğretmen atamaları konusunda son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli bir müjdeyi paylaştı. Peki, Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Külliye'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğretmen ataması söz konusu mu? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını verdi.

ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken merakla beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili soru işaretlerine "Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım" diyerek açıklık getirdi.

Öğretmen atamasına ilişkin net bir takvim olmadığını dile getiren Bakan Tekin, "Konuşulan rakamlar büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman net rakamları paylaşacağız. İhtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutan ders sayısından tutun mevcut öğretmenlerimize, emekli olanları ve ayrılanları an be an takip ediyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı net olarak o gün açıklayacağız" diye konuştu.

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILIR?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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O 2 gün okul ders yok! MEB'den mini tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler dikkat! Salı ve çarşamba günü...

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