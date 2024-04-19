2024 sözleşmeli öğretmen kadro ve branşlar ne zaman belli olacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? Başkan Erdoğan duyurdu

Öğretmen atama tarihileri için araştırmalar hızlandı.Türkiye'de öğretmen adaylarının merakla beklediği 2024 öğretmen atamaları konusunda son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli bir müjdeyi paylaştı. Peki, Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Külliye'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğretmen ataması söz konusu mu? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını verdi.
ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken merakla beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili soru işaretlerine "Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım" diyerek açıklık getirdi.