2024 sözleşmeli öğretmen kadro ve branşlar ne zaman belli olacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? Başkan Erdoğan duyurdu

Öğretmen atamasına ilişkin net bir takvim olmadığını dile getiren Bakan Tekin, "Konuşulan rakamlar büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman net rakamları paylaşacağız. İhtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutan ders sayısından tutun mevcut öğretmenlerimize, emekli olanları ve ayrılanları an be an takip ediyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı net olarak o gün açıklayacağız" diye konuştu.