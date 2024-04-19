2024 sözleşmeli öğretmen kadro ve branşlar ne zaman belli olacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı? Başkan Erdoğan duyurdu

Öğretmen atamasına ilişkin net bir takvim olmadığını dile getiren Bakan Tekin, "Konuşulan rakamlar büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman net rakamları paylaşacağız. İhtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutan ders sayısından tutun mevcut öğretmenlerimize, emekli olanları ve ayrılanları an be an takip ediyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı net olarak o gün açıklayacağız" diye konuştu.

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILIR?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.