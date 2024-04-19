PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

O 2 gün okul ders yok! MEB'den mini tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler dikkat! Salı ve çarşamba günü...

MEB, belirlenen resmi tatil takvimi ile yakın zamanda öğrencilere iki ek tatil günü armağan ediyor. Bu tatille birlikte öğrenciler, dinlenme ve eğlence dolu zamanlarını daha da uzatabilecekler. İki tatil günü de hafta içine denk geliyor ve öğrencilerin ders temposundan kısa bir mola almalarına imkan tanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:39 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:40
O 2 gün okul ders yok! MEB’den mini tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler dikkat! Salı ve çarşamba günü...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin keyifli ara tatil dönemi sona erdi. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre, öğrencileri bahar döneminde bir sürpriz daha bekliyor. Nisan ve Mayıs aylarında toplamda iki gün sürecek özel bir tatil daha öğrencileri heyecanlandırıyor. Bu tatil günlerinde okullar tatil edilecek ve dersler işlenmeyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene de öğrencilere tatil sevinci yaşatacak.

Salı gününe denk gelen bu özel gün, çocukların ve gençlerin ulusal egemenlik bilincini pekiştirmek adına çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Okullar, bayramın tadını çıkarmaları için öğrencilere bir gün ara veriyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de resmi tatil kapsamında değerlendirilmiş olup, öğrenciler bu tarihte de tatil yapacaklar. 1 Mayıs Çarşamba günü, işçi ve emekçilerin haklarının anıldığı bu önemli günde, tüm okullar tatil olacak. Bu, öğrencilere bahar döneminde bir soluklanma fırsatı sunacak.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Kapanışı
2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline girecekler. Yaz tatili boyunca öğrenciler dinlenecek, yeni deneyimler edinecek ve önümüzdeki eğitim yılına hazırlanacaklar.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı
Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. MEB'in açıkladığı iş takvimine göre, öğrenciler yeni döneme dinlenmiş ve enerji dolu başlayacaklar. Eğitim takvimi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde düzenlenmiştir.

MEB'in bu duyuruları, öğrencilerin ve velilerin planlarını yapmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Resmi tatiller, öğrencilerin hem dinlenmelerine hem de özel günlerin anlam ve önemini kavramalarına olanak tanıyan değerli zaman dilimleridir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA