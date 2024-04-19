O 2 gün okul ders yok! MEB’den mini tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler dikkat! Salı ve çarşamba günü...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de resmi tatil kapsamında değerlendirilmiş olup, öğrenciler bu tarihte de tatil yapacaklar. 1 Mayıs Çarşamba günü, işçi ve emekçilerin haklarının anıldığı bu önemli günde, tüm okullar tatil olacak. Bu, öğrencilere bahar döneminde bir soluklanma fırsatı sunacak.
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Kapanışı
2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline girecekler. Yaz tatili boyunca öğrenciler dinlenecek, yeni deneyimler edinecek ve önümüzdeki eğitim yılına hazırlanacaklar.
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı
Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. MEB'in açıkladığı iş takvimine göre, öğrenciler yeni döneme dinlenmiş ve enerji dolu başlayacaklar. Eğitim takvimi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde düzenlenmiştir.
MEB'in bu duyuruları, öğrencilerin ve velilerin planlarını yapmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Resmi tatiller, öğrencilerin hem dinlenmelerine hem de özel günlerin anlam ve önemini kavramalarına olanak tanıyan değerli zaman dilimleridir.