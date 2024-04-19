O 2 gün okul ders yok! MEB’den mini tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler dikkat! Salı ve çarşamba günü...

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin keyifli ara tatil dönemi sona erdi. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre, öğrencileri bahar döneminde bir sürpriz daha bekliyor. Nisan ve Mayıs aylarında toplamda iki gün sürecek özel bir tatil daha öğrencileri heyecanlandırıyor. Bu tatil günlerinde okullar tatil edilecek ve dersler işlenmeyecek.