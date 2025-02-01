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Öğrenciler veliler öğretmenler... MEB Bolu'daki yangın sonrası harekete geçti: İkinci dönem uygulanmaya başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bolu Kartalkaya’daki otel yangını sonrasında yaşanan travmanın etkilerini hafifletmek amacıyla 3 Şubat’ta başlayacak ikinci eğitim dönemi için bir Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. MEB'in hazırladığı plan kapsamında, okullardaki rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütülecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 13:44
Öğrenciler veliler öğretmenler... MEB Bolu’daki yangın sonrası harekete geçti: İkinci dönem uygulanmaya başlayacak

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    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandı.

    Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında aralarında öğrencilerinde bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

    Grand Kartal Otel'deki faciada 78 vatandaşımız hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Grand Kartal Otel'deki faciada 78 vatandaşımız hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

    İKİNCİ DÖNEMİN BAŞLAMASIYLA UYGULANACAK
    Yangın faciasının ardından harekete geçen MEB, 3 Şubat'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda hazırlanan eylem planı, resmi yazıyla illere duyuruldu.

    MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nda, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi.

    Okullarda, eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

    MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    Ayrıca, Bakanlık koordinasyonunda, il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacak.

    ÖĞRETMENLERE PSİKOEĞİTİM PROGRAMI UYGULANACAK
    Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

    ÇOCUKLARIN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINACAK
    Okulların açılmasıyla öğrencilerle yapılacak çalışmalarda, çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanılacak.

    MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    Bu doğrultuda, öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarını desteklemek, psikolojik iyi oluş hallerini korumak ve duygularını paylaşmalarını sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla çeşitli psikososyal çalışmalar yürütülecek.

    Süreç boyunca öğretmenler ve ebeveynler, zorlayıcı yaşam olayları sonrası yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilere psikososyal yardım broşürlerinden ulaşabilecek.

    Travma sonrası daha şiddetli psikolojik belirtiler gösteren öğrencilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de yapılacak.

    Ayrıca söz konusu çalışmalarda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yazılı ve görsel materyaller kullanılacak.

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