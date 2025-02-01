Öğrenciler veliler öğretmenler... MEB Bolu’daki yangın sonrası harekete geçti: İkinci dönem uygulanmaya başlayacak

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında aralarında öğrencilerinde bulunduğu 78 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

Grand Kartal Otel'deki faciada 78 vatandaşımız hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA) İKİNCİ DÖNEMİN BAŞLAMASIYLA UYGULANACAK

Yangın faciasının ardından harekete geçen MEB, 3 Şubat'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda hazırlanan eylem planı, resmi yazıyla illere duyuruldu.