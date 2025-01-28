Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat tarih oluyor! AGS nedir? Milli Eğitim Akademisi’nde süreç nasıl işleyecek? AGS KPSS’den daha mı zor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Turkuvaz Dijital Ortak Yayınına özel açıklamalarda bulundu Biz biraz daha açmak istiyoruz bu Milli Eğitim Akademisi'ni. Burada bir takvim oluşturuldu mu hocam? Yani akademi ne zaman başlayacak? Önce Akademi'de ne yapacağımızı konuşalım. Çünkü o biraz daha somut şey kısmı yani takvimde ilgili kısım. Şimdi şöyle bir şey var Mehmet Bey. Bizim yaklaşık olarak 70 bine yakın okulumuz var. Bu okullarımızda taşıma merkezi olarak kullanılan bir mezradaki bir okulumuz da var. Birleştirilmiş okul uygulaması yapan okullarımız var. Şehir merkezlerinde çok farklı sosyoekonomik tabandan gelen öğrencilerin eğitim aldığı okullarımız var. Yani şöyle baktığımızda bizim okul türleri itibariyle farklılıklarımız var. Yani ilkokullar, ortaokulları, imam hatip ortaokulları, şimdi müzik okulu, spor ortaokulu gibi meslek teknik eğitiminde de yepyeni modellerde de başlayacağız. Şimdi böyle bir okul türleri itibariyle farklılıklarımız var. Bir de okulların bulundukları bölgelerin sosyoekonomik durumuna göre çok farklı kategoride okullarımız var. Lisansı yeni bitirmiş bir gencimizi öğretmen olarak aldığımızda, bu arkadaşımız şu an üniversitelerdeki formasyon eğitimi, çok sağlıklı olmamakla beraber yaklaşık doksan saat. Doksan saat nereye gidiyor? Muhtemelen kampüse en yakın okula gidiyor ve bizim okul çeşitliliğimizle ilgili bir bilgisi yok. Biz alıyoruz bu arkadaşımızı. Doğrudan belki ailesinin yanında kalan, ailesinden hiç ayırmamış bir kişiyi doğrudan gönderiyoruz. Bir birleştirmiş sınıfta öğretmenlik yapmaya gönderiyoruz. Şimdi, bizim muradımız şu akademide öğretmen adayı arkadaşlarımıza, okul türlerimiz, okullarımızın bulunduğu sosyoekonomik bölgenin koşulları ve benzer üzerinden uygulama yoğun bir eğitim vermek. Burasını biz çok önemsiyoruz. TAKVİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Şimdi sizin sorunuza gelirsek takvimle ilgili, kanun biliyorsunuz Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Öğretmeni Yetiştirme Genel Müdürlüğümüz kapandı. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı olarak yeni bir yapı kurmuş olduk. Yani 1 Ocak 2025 itibarıyla Milli Eğitim Akademisi kuruldu. Yine kanuna göre, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kanunda tanımlanan bütün eğitim, hem öğretmen, hem yönetici, hem de diğer hizmetçi eğitimlerin hepsinin adresi 1 Eylül 2025'ten itibaren Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, yani kanun bize yaklaşık 9 aylık akademinin kurumsallaşması için süre tanımış durumda. Şu anda biz yoğun bir biçimde akademinin kurumsallaşma açısından mevzuat çalışmaları, yani ikinci mevzuat, yönetmelik, fiziki mekan bunlarla ilgili tespit ettiğimiz mekanlarımızı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bir de üniversitelerle yapacağımız bu anlamda görevlendirme ya da iş birliği süreci ile ilgili şu anda arkadaşlarımız yoğun bir biçimde buna odaklanmış durumdalar. KPSS'DEN FARKI NE? Peki sınavın KPSS'den farkı ne olacak hocam? KPSS genel memur, Türkiye'deki kamu görevlisi istihdamıyla ilgili. Biz KPSS'den farklı olarak kısmen KPSS'ye benzemekle birlikte KPSS'den farklı bir biçimde atamaya esas teşkil eden alanlarımız itibariyle bazı alan soruları soracağız. Bir de daha önemlisi, bizim asıl önemsediğimiz kısım, sınava giren arkadaşlarımızın bakanlığımız bünyesindeki okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarıyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Yani bizim müfredatımızla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Müfredatımızın okumalarını istiyoruz. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasında resmi olarak yayınlanan müfredatlar da ÖSYM tarafından yapılacak Akademi Giriş Sınavı'nda soru başlıklarından bir tanesi olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sınavın içeriği nasıl olacak? Sınavda uygulamayla ilgili bir konumuz yok. Sınav tamamen sayısal, sözel yetenek. ÖSYM'yle yaptığımız protokol ÖSYM sitesinde zaten sınavın içeriği yayınlandı. Detaylı olarak hangi başlıktan kaç soru soracağımızı, işte mevzuat başlığımızdan, mevzuat başlığımızdan kaç soru soracağız? Toplam işte tarih, coğrafya, sayısal yetenek, sözel yetenek gibi başlıklardan hangi konulardan, kaçar soru soracağımızı da detaylı bir biçimde ÖSYM Başkanlığı'nın yayınladığı duyuruda görebilirler. Çünkü burada vereceğimiz başlıkta sadece konu başlığı olabilir. Ama detayları dediğimiz gibi hangi tarih veya kaç soru konularının cevaplarını ÖSYM Başkanlığı'ndan takip etmeliler. Bütün Türkiye'ye gelelim de il il, il bazlı mı çalışma olacak? Akademi ilk olarak biz şu anda bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren hazır binalarımızı, Milli Eğitim Akademisi olarak düşünüyoruz. Hazır binalarımız derken, bizim hizmet içi eğitim merkezlerimiz var. Hızlıca Milli Eğitim Akademisi'ne dönüştürebileceğimiz yapılarımız. Bunların içerisinden bünyesinde, ildeki üniversiteyle iş birliği yapabileceğimiz, akademik birimlerinin olduğu üniversitelerin, bizim de hizmet içi eğitimlerimizin olduğu illeri tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız bu iller üzerinde odaklanmış durumda. Yani 81 ilin tamamında Milli Eğitim Akademisi olacak diye bir şeyimiz yok. Şu an halihazırda elimizdeki mevcut bina ve hizmet içi eğitim merkezleri üzerinden, üniversitede yapacağımız iş birbiriyle hazırladığımız mekanlarımız var. Kanunda sayı olarak herhangi bir sayı yok. Biz dediğimiz gibi bizim belirlediğimiz niteliklere uygun binalarımızın olduğu yerlerde, ilişki kurabileceğim de bu anlamda üniversite açısından ilişki kurabileceğim üniversitelerin olduğu yerde Milli Eğitim Akademisi'nin faaliyete geçireceğiz. ÖĞRETMEN ATAMASI YENİ SİSTEMLE ZORLAŞTI MI? Peki hocam bu kanunla, yeni kanunla öğretmenlerin kamuya ataması daha zorlaştı mı? Kolaylaştı mı? Nasıl bir öngörümüz var bununla alakalı? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Bizim akademiye giriş sınavımız KPSS ile kıyaslandığında öğretmen arkadaşlarımın daha kendi uzmanlıkları üzerinden daha rahat hazırlanabilecekleri bir sınav. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi, daha kompakt bir sınav. Tek oturumda büyük çoğunluğunu çözmüş oluyoruz. Bu açıdan bakıldığında öğretmen arkadaşlarımızın istihdamıyla ilgili süreçte daha kolay diye yorumluyorum ben. Şu anda halihazırda biliyorsunuz KPSS sınavına giren arkadaşlarımız KPSS skorlarına göre akabinde de mülakata giriyorlar. Yani yasal düzenlememiz o şekilde. KPSS'de bizim ihtiyaç duyduğumuz öğretmen adayının üç katı kadar KPSS sonuçlarına göre aday çağırıyoruz. Bu arkadaşlarımız mülakata giriyorlar. Yüzde 50 KPSS, yüzde 50 sözlü mülakat notuyla öğretmenlik mesleğine başlıyorlar. Şu andaki düzenlememiz bu şekilde. Bunu bir kez daha yapacağız. Yani 2024 yılında uygulanan kamu personeline giriş sınavı, yani KPSS sınavı sonuçlarına göre bir atama daha yapacağız. Bundan sonra KPSS'i kullanmayacağız artık. Akademi giriş sınavı şöyle işleyecek süreç, Temmuz ayında ÖSYM kendi takvimine göre, yanlış bir rakam söyleyeyim, 13 Temmuz'da akademik giriş sınavı yapılacak. Akademi giriş sınavı neticesine göre biz Milli Eğitim Akademisi'nde ihtiyaç duyduğumuz branşlarda öğretmen adayı arkadaşlarımızın Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen olarak yetiştirmek üzere eğitime almış olacağız. Atama süreci şöyle, öğretmen adayı arkadaşlarımız açısından da çok daha rahat. Bir de veliler, öğrenciler, öğretmenlerden beklentiler olan insanlar açısından da daha objektif, daha çok geniş katılımlı bir değerlendirmeyle öğretmen aday arkadaşlarımızı seçmiş olacağız. Şöyle kurguluyoruz biz. Teorik eğitim kısmının dışında pratikte öğretmen aday arkadaşımız birden fazla okulda bugünkü hani moda tabirle staj için okullara gidecek. Yani bir benim öğretmen olarak çalıştığım okuluma gelecek. Benim okulum sosyoekonomik olarak bir köy okulunda öğretmenlik yapıyorum. Bir stajyer arkadaşımız gelecek. Bizim tanımladığımız çerçevede, işte iki hafta benim yanımda staj yapacak. Ben öğretmen adayı arkadaşımızla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Bir formatımız var. Öğretmen aday arkadaşımızın öğretmenlik mesleğiyle ilgili iki haftalık ya da üç haftalık şeyler çok farklı. Gözlemlerimi benim bakanlıkça hazırladığımız formata uygun bir biçimde işaretleyecek öğretmen arkadaşımız. Sonra gelecek sizin yanınıza gelecek öğretmen adayı arkadaşımız. Birkaç hafta da sizin yanınızda staj yapmış olacak. Siz de bir değerlendirme yapacaksınız. Böyle çoklu değerlendirmeyle öğretmene dair arkadaşlarımız alanda, sahada yıllarca öğretmenlik yapmış, yani tırnak içinde duayen öğretmenlerimizin yanında bir süre staj yapmış olacaklar. Onun neticesinde de ortaya çıkan notla öğretmen adayı arkadaşımız atama puanı oluşturmuş olacak ve sahaya göndermiş olacağız. Yaklaşık olarak 14 aylık bir süreçten bahsediyoruz. On dört ayın sonucunda biraz önce başlarken söylediğim bizim bütün okul türlerimiz ve okul türlerimizin bulunduğu sosyoekonomik koşullara uygun atmosferlerde gidecek her bir okulumuzda, her türdeki okulumuzda öğretmen ve arkadaşımız orayı görmüş olacak, orayı tecrübe etmiş olacak ve hem atama süreciyle ilgili olarak çoklu bir değerlendirme mekanizması olmuş olacak, hem de öğretmen adayı arkadaşımız sınıfa gönderdiğimizde daha hazır bir biçimde gitmiş olacak.

Takvim Foto Arşiv Bakanım bununla alakalı hazır konuyu dağıtmadan bir sorum daha var aslında. Şimdi siz 14 ay dediniz. Bu 14 ay içerisinde öğretmen adaylarına herhangi bir ücret ödenecek mi ve başarı kriteri ne olacak? Yani başarı kriteri işte örnek veriyorum şu kadar puandan sonrası başarılı sayılacak diye bir örnek verebilir misiniz bize? Şöyle, burada biz farklı bir tanımlama yaptık ücretle ilgili olarak. Bursiyer ya da aday memur gibi değil, burada aday öğretmen tanımlaması yaptı kanundan ve şu anda her yıl asgari ücrete göre güncellenecek bir rakamdan, en son rakam 23 bin TL olsa gerek öğretmen adayı arkadaşımıza vermiş olacağız bu 14 ay içerisinde. 14 ayın sonunda teorik sınavlardan elde ettiği başarı, uygulamaya gittiği okullarda kendileri verilen notlarla beraber öğretmene dair arkadaşlarımızın, başarılı arkadaşlarımızın bir puan listesi ortaya çıkacak ve bizim ihtiyaç duyduğumuz okul, atama yapacağımız okulların listesini kendileri paylaşacağız. Puan üstünlüğüne göre tercihte bulunacaklar ve okullara yerleşecekler. Süreçte başarısız olan arkadaşlar, yani çok hem teorik sınavlarda, hem bu çoklu değerlendirmede başarısız olan arkadaşımızın da atamasını yapmamış olacağız. O da artık bir dahaki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilir. Bunu vurgulamak adına soracağım Yusuf hocam. KPSS son kez yapılacak dediniz. Şimdi buraya Öğretmenlikle ilgili son kez yapılacak. Yanlış anlaşılmasın. Diğer meslek branşlarıyla ilgili KPSS'e orada bir şey demiyorum. Şimdi mülakat tamamen kalkıyor diyebiliyor muyuz? Tabii bu yıl son bir kez daha mülakatla öğretmen ataması yapmış olacağız. Ondan sonra dediğim gibi çoklu değerlendirmeyle. Peki ilk sene kaç aday kabul edilecek? O şöyle, Hazine, yani Bütçe Kanununda Hazine ve Maliye Bakanlığımızda yapacağımız görüşmeler neticesinde bize verilen kadro rakamına göre kamuoyunu paylaşırız. Şu an henüz elimizde öyle bir sayı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu tarihten itibaren, yani 2002'den itibaren atama sayılarına baktığımızda şu an sistemdeki bir milyon civarında öğretmenin yüzde 80'i AK Parti iktidar döneminde atanmış durumda. Dolayısıyla her yıl belli bir sayının üzerinde atama zaten oluyor. Yine o sayıların olacağını tahmin ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Adaylara akademi giriş sınavı hakkında tavsiyeleriniz nedir? Akademi giriş sınavı ile ilgili arkadaşlarımızın çok endişe etmelerine gerek yok. Zaten halihazırda ki hazırlanma süreçlerine ilave olarak sadece belki bakmalarını istediğimiz şey, bir kere mevzuatla ilgili soruları daha rafine hale getirdik. İhtiyaç duyacağımız mevzuatı kurduk sadece. İkincisi de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın web sayfasında var olan, o müfredatımızla, yani öğretim programlarıyla sınavın bir konusu olacak. Onlara bakarlarsa mevcut hazırlıklarla birlikte yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum hepsine.