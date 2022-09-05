Minikler okula başladı

İstanbul'da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapmasında okula başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı.