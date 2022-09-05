Minikler okula başladı

İstanbul'da anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapmasında okula başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı.
ETKİNLİKLER AĞIRLIKTA OLACAK
Bu çerçevede okul hayatına başlayan minikler için uyum çalışmaları kapsamında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verileceği kaydedildi.
Bakanlığın okullara gönderdiği program ile öğrencilere oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamınının tanınması imkanı sağlanacak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.