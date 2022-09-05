İOKBS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları SORGULAMA ekranı!

İOKBS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 4 Eylül'de uygulandı. 120 dakika süren sınavda 100 soru soruldu. Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. İşte sonuç tarihi ve 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları SORGULAMA ekranı!
İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 İOKBS bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda sonuçların 23 Eylül'de ilan edileceği belirtildi.
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Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS soru ve cevapları tarihi hakkında bir duyuru yapmadı. Soru ve cevapların 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.