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    • Eğitim
    • 05.09.2022 11:31
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    • 05.09.2022 11:32
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    İOKBS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları SORGULAMA ekranı!

    İOKBS bursluluk sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce öğrenci burs alabilmek için İOKBS sınavında der döktü. 4 Eylül 2022 tarihinde uygulanan sınavın sonuçları için MEB'den tarih duyurusu geldi. Peki İOKBS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları SORGULAMA ekranı!

    İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İOKBS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 4 Eylül'de uygulandı. 120 dakika süren sınavda 100 soru soruldu. Sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başladı. İşte sonuç tarihi ve 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları SORGULAMA ekranı!

    İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 İOKBS bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda sonuçların 23 Eylül'de ilan edileceği belirtildi.

    MEB BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İOKBS soru ve cevapları tarihi hakkında bir duyuru yapmadı. Soru ve cevapların 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

        İOKBS NEDİR?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

        KİMLER BURSLULUK SINAVINA BAŞVURABİLİR?

        Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

        – KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        – 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,
        – Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,
        – Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,
        – Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.
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        Haberler Eğitim İOKBS sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları SORGULAMA ekranı!
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