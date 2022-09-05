BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okullar açık mı son dakika? Okullar açıldı mı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okul var mı son dakika? Okullar açıldı mı? 1.2.3.4.5.6.7.8.9. sınıflar ne zaman okula gidecek? soruları gündemde yer alıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için heyecan dorukta. İlk okul okula başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri ne zaman ders başı yapacaklarını merak ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde milyonlarca kişi internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt arıyor. İşte MEB 2022-2023 Eğitim yılı takvimine göre Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerin açılacağı tarih...
OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre okullar 12 Eylül 2022 Pazartesi günü açılacak.
ANAOKULU VE 1. SINIFLAR OKULA BAŞLADI MI?
1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül'de derslerine başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.