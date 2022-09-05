BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okullar açık mı son dakika? Okullar açıldı mı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okul var mı son dakika? Okullar açıldı mı? 1.2.3.4.5.6.7.8.9. sınıflar ne zaman okula gidecek? soruları gündemde yer alıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için heyecan dorukta. İlk okul okula başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri ne zaman ders başı yapacaklarını merak ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde milyonlarca kişi internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt arıyor. İşte MEB 2022-2023 Eğitim yılı takvimine göre Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerin açılacağı tarih...