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    • 05.09.2022 09:14
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    • 05.09.2022 09:24
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    BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okullar açık mı son dakika? Okullar açıldı mı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Eğitim yılı takvimini geçtiğimiz haftalarda yayımlamıştı. Eylül ayının ilk Pazartesi gününe girmemizle birlikte milyonlarca öğrenci ''BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okul var mı son dakika? Okullar açıldı mı? 1.2.3.4.5.6.7.8.9. sınıflar ne zaman okula gidecek?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Bugün anaokulu ve 1.sınıflar okula başlıyor. İşte MEB 2022-2023 Eğitim yılı takvimi ve diğer merak edilenler!

    BUGÜN OKUL VAR MI?

    BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okul var mı son dakika? Okullar açıldı mı? 1.2.3.4.5.6.7.8.9. sınıflar ne zaman okula gidecek? soruları gündemde yer alıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için heyecan dorukta. İlk okul okula başlayacak öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri ne zaman ders başı yapacaklarını merak ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde milyonlarca kişi internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt arıyor. İşte MEB 2022-2023 Eğitim yılı takvimine göre Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerin açılacağı tarih...

    OKULLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre okullar 12 Eylül 2022 Pazartesi günü açılacak.

    ANAOKULU VE 1. SINIFLAR OKULA BAŞLADI MI?

    1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 5 Eylül'de derslerine başlayacak.

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.

    15 TATİL NE ZAMAN?

    23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

        2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

        17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

        2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.
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        Haberler Haberler BUGÜN OKUL VAR MI? 5 Eylül 2022 Pazartesi okullar açık mı son dakika? Okullar açıldı mı? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
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