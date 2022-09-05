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    • Yaşam
    • 05.09.2022 09:15
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    • 05.09.2022 09:15
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    Eğitim öğretim dönemi başladı: İstanbul’da trafikte yoğunluk oluştu

    İstanbul'da anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin, uyum haftası kapsamında eğitimi başladı. Eğitimin ilk gününde öğrenci servisleri ve çocuklarını araçlarıyla okula bırakan velilerin yollara çıkmasıyla trafikte yoğunluk meydana geldi. İstanbul Cep Trafik uygulamasında yoğunluk %51’i geçti.

    İstanbul’da trafik sezonu açıldı

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
    Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.

    Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu.

    Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %51'i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

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    Haberler Yaşam Eğitim öğretim dönemi başladı: İstanbul’da trafikte yoğunluk oluştu
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