Eğitim öğretim dönemi başladı: İstanbul’da trafikte yoğunluk oluştu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.
Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul'un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu.
Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %51'i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.