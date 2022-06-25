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    • Eğitim
    • 25.06.2022 10:28
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    • 25.06.2022 10:56
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! İlk kez kullanılacak... Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak gelişme! LGS sonuçları tarihi...

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yabancı dilleri daha kolay öğrenebilmesine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bunu halledeceğiz. Çalışmalarımız da nihayetlendi. Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah ilk uygulamaların da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle inşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız. Bunu ilk defa kullanacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

    Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak gelişme

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuk olduğu TV programında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    Özer, öğrencilerin yabancı dilleri daha kolay öğrenebilmesine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

    Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Öğretmenlerimiz çok fedakarlar. Devasa eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yüz yüze eğitimle tamamladık.

    YABANCI DİL İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAM: İLK KEZ KULLANILACAK
    Yazın öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bunu halledeceğiz. Çalışmalarınız da nihayetlendi. Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah ilk uygulamaların da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle inşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız.

    Bunu ilk defa kullanacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz.

        Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabiliriz. Öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak istiyoruz.

        KÜTÜPHANELERDE HEDEF 100 MİLYON KİTAP
        Bizim öğrencilerimizin diğer ülke öğrencilerinden farklılıkları olacak. Bu coğrafyalarda neler oldu, hangi hadiseler yaşandı. Okuryazarlığın artması gerekiyor. Okul kütüphanelerinde hedefimiz 100 milyon kitap. Kütüphaneleri okulların kalbi yapmak istiyoruz.

        Teknolojiye hayır diyebilmemiz mümkün değil ama rasyonel şekilde kullanmamız gerekiyor. Toplam 855 bin sınıf var. Ama onu çok farklı bağlama taşıyıp gece gündüz teknolojiyle hemhal olmasını sağlarsak başka problemlere yol açılır.

        Okullardaki internet hızımızda hiçbir sorun yok.

        Kovid sürecinde dijital okuryazarlık farkı ortaya çıktı. Uzaktan eğitimden yararlanma herkes için eşit olmadı. Biz bakanlık olarak mesleki, liderlik gelişimleri için odağımızda eğitimlerimizi sürdürüyoruz.

        Tüm dünyada engelli kardeşlerimizin eğitime katılması için kaynaştırma sürecidir. Hafif engellilerde eğilim budur. Türkiye'de aynı modeli takip ediyor. Bu şekilde olmayan öğrencilerimiz için de özel eğitim okulları, özel eğitim anaokullarımız var. Engelliler için inanılmaz imkanlarla kardeşlerimizin, ailelerimizin yanında oluyoruz. Arzla ilgili sorunumuz yok. Kıta Avrupasındaki çoğu ülkeden bile imkan sağlıyoruz.

        Mesleki eğitim konusunda tüm sektörlerle işbirliğimiz var. Bizim mesleki eğitimde yapmış olduğumuz en büyük hamle sektör temsilcilerini sürece dahil etmek oldu. Öğrenciler üretimden katkı payı alıyorlar. 50 milyon liraya yakın pay aldılar. Meslek liseleri ihracat yapıyor. Tescil alıyorlar. 74 ürünün tescili sağlandı.

        TEMEL EĞİTİM OKULLARINA KAYNAK
        MEB okulların ihtiyacını karşılayamıyor deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk. 1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz. Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz.

        İstanbul'daki meslek lisemiz kağıt havlu ihraç etti. Kağıt havluyu üreten makineyi de üretti. İstediğimiz şey bu. Hızlı bir şekilde makineyi tüm ülkeye yaygınlaştıracağız.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
        Özer, LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını söyledi.

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        Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! İlk kez kullanılacak... Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak gelişme! LGS sonuçları tarihi...
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