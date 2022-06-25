Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! İlk kez kullanılacak... Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak gelişme! LGS sonuçları tarihi...

Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabiliriz. Öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak istiyoruz.

KÜTÜPHANELERDE HEDEF 100 MİLYON KİTAP

Bizim öğrencilerimizin diğer ülke öğrencilerinden farklılıkları olacak. Bu coğrafyalarda neler oldu, hangi hadiseler yaşandı. Okuryazarlığın artması gerekiyor. Okul kütüphanelerinde hedefimiz 100 milyon kitap. Kütüphaneleri okulların kalbi yapmak istiyoruz.

Teknolojiye hayır diyebilmemiz mümkün değil ama rasyonel şekilde kullanmamız gerekiyor. Toplam 855 bin sınıf var. Ama onu çok farklı bağlama taşıyıp gece gündüz teknolojiyle hemhal olmasını sağlarsak başka problemlere yol açılır.

Okullardaki internet hızımızda hiçbir sorun yok.

Kovid sürecinde dijital okuryazarlık farkı ortaya çıktı. Uzaktan eğitimden yararlanma herkes için eşit olmadı. Biz bakanlık olarak mesleki, liderlik gelişimleri için odağımızda eğitimlerimizi sürdürüyoruz.