Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! İlk kez kullanılacak... Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak gelişme! LGS sonuçları tarihi...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuk olduğu TV programında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Özer, öğrencilerin yabancı dilleri daha kolay öğrenebilmesine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Öğretmenlerimiz çok fedakarlar. Devasa eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yüz yüze eğitimle tamamladık.
YABANCI DİL İÇİN ÇALIŞMALAR TAMAM: İLK KEZ KULLANILACAK
Yazın öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bunu halledeceğiz. Çalışmalarınız da nihayetlendi. Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah ilk uygulamaların da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle inşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız.
Bunu ilk defa kullanacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz.