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    • Haberler
    • 25.06.2022 11:46
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    • 25.06.2022 12:09
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    SON DAKİKA! Bakan Özer atama tarihini verdi! 2022 öğretmen atamaları ne zaman? İşte tarihler ve kadro dağılımı!

    Öğretmen atamaları 2022 birçok aday tarafından ilgiyle bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 öğretmebn atamaları ne zaman sorusu yer aldı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Öpğretmen atamaları kadro dağılımı nasıl? 2021 KPSS ile öğretmen atama takvimi ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 öğretmen atamaları ne zaman? İşte tarihler ve kadro dağılımı!

    2021 KPSS puanı ile öğretmen atama takvimi adaylar tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında öğretmen atamaları ne zmaman ve öğretmen atama takvimi nasıl soruları yer alıyordu. Bakan Özer tarafından gelen son dakika açıklamasıyla atamalar için tarih belli oldu. Öğretmen atamaları ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    2022 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

    2022 öğretmen atamaları hakkında Bakan Özer tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

    2021-2022 eğitim öğretim yılını biliyorsunuz yüz yüze eğitime devam ederek kesintisiz bir şekilde tamamladık. Bunu pas geçmememiz gerekiyor, bu çok önemli bir şey. 1.5 yıl aradan sonra öğretmenlerimizle birlikte tüm paydaşlarımızla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılını sağlık kurallarına uyarak ve bir gün okulumuzu eğitim öğretimde kesintiye uğratmadan sadece sınıf bazlı kapatmaya getirerek başarılı bir şekilde 17 Haziran itibarıyla tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bunu özellikle belirtmemiz lazım. Çünkü bu süreçte herkes tüm dünya ve Türkiye ilk defa okulların sadece öğrenme merkezi olmadığını öğrenmiş oldu. Yani okullar öğrencilerin psikososyal gelişimlerini akran eğitimlerini, kültür sanat gelişimlerini mekanlar olduğunu görmüş oldu. Bu çok kıymetli bir şey.Tabi bu sürecin kahramanları öğretmenlerimiz. Çok teşekkür ediyorum.

    Biz devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. Bugünlere kolay bir şekilde gelemezdik. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti ve başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Yazın da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. 4 tane yaz kursu açıyoruz. Birincisi bilim sanat merkezinde. Bilim sanat merkezimizin özel öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmekle ilgili ilave programlar, destekler aldık. Hem akademik hem de görsel sanatlarla ilgili hem işitsel sanatlarla ilgili kendilerini geliştirecek mekanlar. Ülkemizin geleceğinin inşaasının sağlayacak gençlerimizin yetiştiği okulu haricinde eğitim aldıkları yerler.

        Bir de İngilizce... Biliyorsunuz yabancı dille ilgili bizim ülkemizin bir sıkıntısı var. Artık bunu kırmak istiyoruz. Bunun ilgili çalışmalarımız nihayetlendi. Metadolojiyi değiştireceğiz, öğretme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah bunu ilk olarak da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında almış olduğumuz geri beslemelerle birlikte inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu kazanımları elde ettiğimiz bulguları eğitim sistemine dahil edeceğiz. Bunu ilk defa yapacağız. İngilizce çok iyi öğretilen okullarımız var. Şu an İngilizce ile başlıyoruz sonra Arapçayı dahil edeceğiz. Fransızca, Almanca ile ilgili yaklaşımları geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor.

        İngilizce öğretilen çok iyi okullarımız var. Yani tüm eğitim sistemiyle ilgili matematikle ilgili kronik bir problememiz yok. Ama biz istiyoruz ki tüm okullarımızda matematikle ilgili güçlü bir eğitim olsun. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz şey o. İyiye herkesin erişimini artırmak. Sadece belli dar alanlarda, belli okullarda nitelikli eğitime değil tüm okullarımızda bu nitelikli eğitime erişimi artırmak.

        Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Türkiye'nin istediği noktasında ücretsiz bir şekilde bu yaz okullarından faydalanabilirler. Belki önümüzdeki günlerde yaz okullarıyla ilgili seçenekleri de artırabiliriz. Çünkü özellikle sporla ilgili halk eğitim merkezlerinde şu anda açılımlar yapmaya başladık. Bizim istediğimiz şey öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak. Onların seçenekleri olmak ama zorunlu kılmamak. Sosyal devlet olarak o seçeneği vatandaşımızın ayağına götürmek.

            KÖY OKULLARI AÇIK KALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

            Köy yaşam merkezleriyle ilgili projemizi başlattık. Samsun'da başlattık. Köy okullarımızı artık eğitim sistemimiz içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Burada şöyle bir açılım yaptık. Köy ilkokulu açılabilmesiyle ilgili yönetmeliği değiştirdik ve sayısına bakmaksınız tüm Türkiye'de okullarımız açılabilecek. İkinci önceliğimiz anaokulu. Biliyorsunuz onunla ilgili de bir değişiklik yaptık. Köy okulunda 10 olan öğrenci sayısı değiştirecekler. Bu küçük adımımızla 1800 tane köy okulunda anasınıfı açtık. Yaklaşık 12 bin gencimiz, çocuğumuz köy okullarında anaokuluyla buluştu.

            Anaokulu yoksa halk eğitim merkezi açıyoruz. Halk eğitim merkezi çok kritik bir yer. Halk eğitim merkezi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkinlere eğitim verdiği, kurslar düzenlediği bir merkez.

            LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

            30 Haziran'da açıklayacağız. Bu süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Sıkıntılı bir sürecimiz yok ama Bakanlık olarak hiç bir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz verdiysek o tarihte açıklayacağız. Yani yerleşim yerleriyle de ilgili bir sıkıntı olmayacak. Bazen konular bağlamından çıkıyor. Aslında LGS sınavı yüzde 13-14 bandındaki tüm öğrencilerin yani 1.3 milyon öğrencimizin girdiğini varsaydığımız zaman yüzde 14'ünün yerleştiğinin bir sınav. Geriye kalan yüzde 90'lık öğrenci grubu sınava girmeden istediği liseye yerleşebiliyor.

            OKULA KAYIT İÇİN BAĞIŞ VERİLİR Mİ?

            MEB okulların ihtiyacını karşılayamıyor deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk. 1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz. Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz.

                2022 ÖĞRETMEN ATAMALARI

                Her yıl atama yapıldı. Hükümetimizin öğretmen atamama diye bir şeyi yok. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz.
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                Haberler Haberler SON DAKİKA! Bakan Özer atama tarihini verdi! 2022 öğretmen atamaları ne zaman? İşte tarihler ve kadro dağılımı!
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