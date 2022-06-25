26 Haziran BİLSEM Yaz Okulu başvuru ekranı 2022! BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları başladı mı? BİLSEM yaz okulu dersleri...

BİLSEM yaz okulu öğrenci başvuruları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurmuştu. Öğretmen başvuruları 13 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında alındı. Peki, BİLSEM yaz okulu öğrenci başvurusu ne zaman yapılacak?