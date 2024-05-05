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İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarına nasıl bakılır? meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları açıklandı duyurusu geldi mi 2024? Puan hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği İOKBS sınavı sonrasında, binlerce öğrenci sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınav, 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmişti.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 17:00 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 17:00
İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarına nasıl bakılır? meb.gov.tr bursluluk sınavı sonuçları açıklandı duyurusu geldi mi 2024? Puan hesaplama

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyurunun ardından, İOKBS sonuçları için heyecan dorukta. 2023-2024 dönemi için gerçekleştirilen bursluluk sınavı, binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

İOKBS NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.



b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.



ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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