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Çifte şampiyon Galatasaray'dan Rams Park'ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı

Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupalarına kavuştu. 50 binden fazla taraftarın yanı sıra ünlü isimlerin katıldığı ve şarkılarını söyleyerek ısıttığı ortam, futbolcular, teknik heyet, personel ve yönetimin çağırılmasıyla daha da coşkulu hale geldi. Gösteriler, drone şovlar ve çok daha fazla etkinlikle görkemli bir şekle bürünen törenin sonunda kaldırılan kupalar milyonları sevince boğdu.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 18:00 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 23:35
Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı

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Trendyol Süper Lig'de topladığı 102 puanla adını tarihe 24'üncü kez şampiyon yazdran Galatasaray, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı kırmızılılar dün Konya'da başlayan sevincin ardından bu akşam Rams Park'ta taraftarıyla buluşacak. Saatlerce süren kutlamalar öncesinde taraftarlar satılan tüm biletleri tüketti. Marşlar, törenler ve çok daha fazlası izleyenleri coşturacak.

Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor!

ŞAMPİYON GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışını 102 puanla tamamlayan Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon bitirdi. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini bir kez daha geride bırakarak farkı da açmayı başardı ve beşinci yıldıza bir adım daha yaklaştı.

GOL KRALI ICARDI

Galatasaray'In Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon boyunca attığı gollerle adını zirveye yazdırarak krallık unvanını kazandı. Tangocu forvet rakip ağları 25 kez havalandırarak gol kralı oldu.

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GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PAYLAŞIMI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Aslan'ın resmi profillerinden 'Düğün var dernek var, haykırsın herkes! Elinde kupa ile Galatasaray gleiyor' ifadesine yer verilerek video paylaşıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI

Galatasaraylı futbolcular kutlamalar için yola çıkmadan önce Galatasaray Lisesi'nde fotoğraf çektirdi. Büyük ilgi gösterilen futbolcular yürümekte zorlanırken kafle sonrasında yola çıktı.



EMİR CAN İĞREK SAHNEDE

Ünlü popçu Emir Can İğrek, şarkılarıyla Rams Park'taki binlerce taraftarı coşturdu. İğrek çimlere de inerek tribünlere üçlü çektirip meşale yaktı. Yine binlerle marş söyleyerek coşkunu artırdı. Ayrıca DJ Suat Ateşdağlı da performansını sergiledi.

UZİ VE ZARA DA ŞARKILARINI SÖYLEDİ

Yıldızlar geçidine sahne olan kutlamalarda ünlü rapçi Uzi ile birlikte türkücü Zara da tribünlerin karşısına çıkarak parçalarını seslendirdi. İki isim de taraftarlardan büyük alkış aldı.

EDİS'TEN GALATASARAY LOGOLU ÇIKIŞ

Şarkıcı Edis ise farklı bir şekilde konser alanına geldi. Giydiği ceketin kalp hizasına Galatasaray logosunu bastıran başarılı şarkıcı birbirinden hit şarkılarını söyledi.

GALATASARAY PETROLOFİSİ KUPASINI ALDI

Rams Park'taki şampiyonluk kutlamaları kadın futbol takımı ile başladı. Sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrolofisi Kadın Futbol Takımı kupayı kaldırdıktan sonra tribünleri selamladı. Taraftarlar şampiyon ekibe büyük ilgi gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN SEÇTİĞİ ŞAMPİYONLUK ŞARKISI

Eyüp Aydın - Müslüm Gürses
Davinson Sanchez - Bixst - Still On my way
Kerem Demirbay - Ezel
Günay Güvenç - Sen var ya sen (Galatasaray)
Tete - We are the champions
Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim
Victor Nelsson - Şarkı seçmedi
Hakim Ziyech -
Berkan Kutlu - Yansın İstanbul
Derrick Köhn - Kendi şarkısıyla geldi
Abdülkerim Bardakcı - Çocukluk Aşkımsın
Mauro Icardi - Aşkın Olayım
Barış Alper Yılmaz - Dağlar gibi dalgaları
Tanguy Ndombele - Mechant
Lucas Torreira - c'est la vie
Sergio Oliveira - Freed From Desire
Kerem Aktürkoğlu - Dönence
Fernando Muslera

2023-2024 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY SÜPER LİG KUPASINA KAVUŞTU!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, Rams Park'taki kutlamaların ardından kupasına kavuştu. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler tribünlerin önünde 24'üncü kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Aslan aynı zamanda Türkiye Süper Kupası zaferini de yine statta paylaştı.

Dün akşam Konya'da Konyaspor'u 3-1 yenerek 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamaların adresi Rams Park'tı. Sarı kırmızılılar Galatasaray Lisesi'nden başlayan yolculuğun ardından stada ulaştı. Kutlamalar şarkıcıların performansları ile başladı..

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın kupayı kaldırması ile devam eden gösterilerin ardından ışık şovu göz kamaştırdı. Açılan bayrakla birlikte önce personel ekibi sonrasında ise yönetim ve teknik heyet sahneye davet edildi.

Futbolcuların da platforma gelmesiyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kupaları Galatasaraylılara takdim etti.

Kupaların kaldırıldığı anlarda büyük coşku yaşandı.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile alana giriş yaptı.

Icardi, meşaleler eşliğinde çocuklarıyla sahneye gelirken, gol krallığında yarıştığı Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun da gol attığında çalan 'Beni Sev' şarkısına gönderme yapıldı.

Icardi ayrıca 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı. Öte yandan Icardi, kupa törenine 'Derin Galatasaray' pelerini ile çıktı.

ZİYECH VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Sarı-kırmızılı futbolcular Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, İsrail saldırıları altında büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin'e destek verdi.

Futbolcular podyuma çağrıldığı sırada Faslı yıldız Ziyech, Filistin bayrağı taşıdı. Sık sık sosyal medya hesabından Filistin'in sesini duyuran Kerem Aktürkoğlu ise bileğine Filistin kefiyesi sardı.

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