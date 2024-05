Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN SEÇTİĞİ ŞAMPİYONLUK ŞARKISI

Eyüp Aydın - Müslüm Gürses

Davinson Sanchez - Bixst - Still On my way

Kerem Demirbay - Ezel

Günay Güvenç - Sen var ya sen (Galatasaray)

Tete - We are the champions

Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim

Victor Nelsson - Şarkı seçmedi

Hakim Ziyech -

Berkan Kutlu - Yansın İstanbul

Derrick Köhn - Kendi şarkısıyla geldi

Abdülkerim Bardakcı - Çocukluk Aşkımsın

Mauro Icardi - Aşkın Olayım

Barış Alper Yılmaz - Dağlar gibi dalgaları

Tanguy Ndombele - Mechant

Lucas Torreira - c'est la vie

Sergio Oliveira - Freed From Desire

Kerem Aktürkoğlu - Dönence

Fernando Muslera