Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı

GALATASARAY PETROLOFİSİ KUPASINI ALDI
Rams Park'taki şampiyonluk kutlamaları kadın futbol takımı ile başladı. Sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrolofisi Kadın Futbol Takımı kupayı kaldırdıktan sonra tribünleri selamladı. Taraftarlar şampiyon ekibe büyük ilgi gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.
GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN SEÇTİĞİ ŞAMPİYONLUK ŞARKISI
Eyüp Aydın - Müslüm Gürses
Davinson Sanchez - Bixst - Still On my way
Kerem Demirbay - Ezel
Günay Güvenç - Sen var ya sen (Galatasaray)
Tete - We are the champions
Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim
Victor Nelsson - Şarkı seçmedi
Hakim Ziyech -
Berkan Kutlu - Yansın İstanbul
Derrick Köhn - Kendi şarkısıyla geldi
Abdülkerim Bardakcı - Çocukluk Aşkımsın
Mauro Icardi - Aşkın Olayım
Barış Alper Yılmaz - Dağlar gibi dalgaları
Tanguy Ndombele - Mechant
Lucas Torreira - c'est la vie
Sergio Oliveira - Freed From Desire
Kerem Aktürkoğlu - Dönence
Fernando Muslera
2023-2024 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY SÜPER LİG KUPASINA KAVUŞTU!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, Rams Park'taki kutlamaların ardından kupasına kavuştu. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler tribünlerin önünde 24'üncü kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Aslan aynı zamanda Türkiye Süper Kupası zaferini de yine statta paylaştı.
Dün akşam Konya'da Konyaspor'u 3-1 yenerek 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamaların adresi Rams Park'tı. Sarı kırmızılılar Galatasaray Lisesi'nden başlayan yolculuğun ardından stada ulaştı. Kutlamalar şarkıcıların performansları ile başladı..
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın kupayı kaldırması ile devam eden gösterilerin ardından ışık şovu göz kamaştırdı. Açılan bayrakla birlikte önce personel ekibi sonrasında ise yönetim ve teknik heyet sahneye davet edildi.
Futbolcuların da platforma gelmesiyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kupaları Galatasaraylılara takdim etti.
Kupaların kaldırıldığı anlarda büyük coşku yaşandı.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile alana giriş yaptı.
Icardi, meşaleler eşliğinde çocuklarıyla sahneye gelirken, gol krallığında yarıştığı Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun da gol attığında çalan 'Beni Sev' şarkısına gönderme yapıldı.
Icardi ayrıca 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı. Öte yandan Icardi, kupa törenine 'Derin Galatasaray' pelerini ile çıktı.