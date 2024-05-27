Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı

GALATASARAY PETROLOFİSİ KUPASINI ALDI Rams Park'taki şampiyonluk kutlamaları kadın futbol takımı ile başladı. Sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrolofisi Kadın Futbol Takımı kupayı kaldırdıktan sonra tribünleri selamladı. Taraftarlar şampiyon ekibe büyük ilgi gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü. Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN SEÇTİĞİ ŞAMPİYONLUK ŞARKISI Eyüp Aydın - Müslüm Gürses

Davinson Sanchez - Bixst - Still On my way

Kerem Demirbay - Ezel

Günay Güvenç - Sen var ya sen (Galatasaray)

Tete - We are the champions

Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim

Victor Nelsson - Şarkı seçmedi

Hakim Ziyech -

Berkan Kutlu - Yansın İstanbul

Derrick Köhn - Kendi şarkısıyla geldi

Abdülkerim Bardakcı - Çocukluk Aşkımsın

Mauro Icardi - Aşkın Olayım

Barış Alper Yılmaz - Dağlar gibi dalgaları

Tanguy Ndombele - Mechant

Lucas Torreira - c'est la vie

Sergio Oliveira - Freed From Desire

Kerem Aktürkoğlu - Dönence

Fernando Muslera

2023-2024 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY SÜPER LİG KUPASINA KAVUŞTU! Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray, Rams Park'taki kutlamaların ardından kupasına kavuştu. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler tribünlerin önünde 24'üncü kupayı kaldırarak büyük sevinç yaşadı. Aslan aynı zamanda Türkiye Süper Kupası zaferini de yine statta paylaştı. Dün akşam Konya'da Konyaspor'u 3-1 yenerek 24'üncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kutlamaların adresi Rams Park'tı. Sarı kırmızılılar Galatasaray Lisesi'nden başlayan yolculuğun ardından stada ulaştı. Kutlamalar şarkıcıların performansları ile başladı.. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın kupayı kaldırması ile devam eden gösterilerin ardından ışık şovu göz kamaştırdı. Açılan bayrakla birlikte önce personel ekibi sonrasında ise yönetim ve teknik heyet sahneye davet edildi. Futbolcuların da platforma gelmesiyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kupaları Galatasaraylılara takdim etti. Kupaların kaldırıldığı anlarda büyük coşku yaşandı.