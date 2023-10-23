MEB’den yeni kritik açıklama! Sürpriz tatil haberi, 9 gün ilan edildi! İlave 4 gün müjdesi! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıfların tümü...

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Buna göre 2. dönem ara tatili de hafta sonları dahil toplam 9 gün sürecek.

Alınan yeni karara göre bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika uygulanacak. İkili eğitim yapan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacak.

Buna göre Bakanlık teneffüs saatlerinde değişikliğe gitti. Öğrencilerin beslenmesinden geri kalmaması amacıyla okullarda teneffüslerde birinin en az 20 dakika olması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacak. Okul öncesine erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, okul öncesi eğitim, okulların gelişimi ve okullardaki teknolojik altyapı gibi başlıklara yer verildi.

Kaliteli okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölge ve ailelerin ihtiyaçları için farklı modeller üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Öğrenciler arasındaki başarı farkı ile okullar arasındaki nitelik farkı azaltılacak, tüm okullarda nitelikli ve kapsayıcı eğitim hizmet sunumu sağlanacak, bu amaçla insan kaynağının niteliği artırılacak ve eğitim sürecinin önemli bir parçası olan ailelerin bu kapsamda daha fazla katkı sağlamalarına yönelik eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilecek ve gerekli önlemler alınacak. Uygulanan telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları için etkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak, bu programlar öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlere ilişkin kaydının tutulduğu ve öğrenme sürecinin kademeler arasında izlenmesini sağlayan e-Öğrenci dosyası oluşturulacak. Destekleme programlarına öğrenci yönlendirmeleri etkin hale getirilecek ve bu yönlendirmelerde öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişim alanları dikkate alınacak, destekleme programlarının erken yaşlarda da uygulanması sağlanacak.

Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlanacak. Okul dışındaki çevresel faktörlerden kaynaklı farklılıkların, nitelikli eğitime erişimdeki etkisinin giderilmesi için verilen eğitim destekleri ve burslar hedefli programlar şeklinde uygulanacak, bu desteklerin nitelikli eğitime erişim üzerindeki etkisi analiz edilecek.