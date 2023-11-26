Ara tatil tarihi il il değişecek! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’Revize edebiliriz’ diyerek o illeri işaret etti! Anaokulu, 1,3,5,8,12. sınıflar...

Okullarda 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Hafta sonu dahil toplam 9 gün tatil yapan öğrenciler bu kez yılbaşı tatilini bekliyor. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatili öncesi bu detay öğrencileri sevindirdi. Bİr yandan da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'ara tatil' açıklaması gündem oldu. İşte son gelişmeler...
ARA TATİL İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil ile ilgili açıklamasında, ''Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme.
Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz.'' ifadelerine yer verdi.
İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?
Bakan Tekin ikinci ara tatille ilgili de "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil bayramı ile birleşmiş oluyor." dedi.
Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim a dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart izleme ve değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor.
Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.
Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz."