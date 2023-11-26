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Ara tatil tarihi il il değişecek! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Revize edebiliriz' diyerek o illeri işaret etti! Anaokulu, 1,3,5,8,12. sınıflar...

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den çok önemli açıklamalar geldi. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisini, velisini ve öğretmenleri kapsıyor. Ara tatil kaldırılacak mı sorusuna yanıt veren Bakan Tekin ayrıca ''Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz'' diyerek dikkatleri üzerine çekti. 1. dönem ara tatili sona erir ermez gözler 2. ara tatile çevrilmişken ilerleyen dönemlerde ara tatil tarihlerinin illere göre değiştirilebileceği sinyali dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 11:09 Güncelleme 26 Kasım 2023, 11:14
Ara tatil tarihi il il değişecek! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’Revize edebiliriz’ diyerek o illeri işaret etti! Anaokulu, 1,3,5,8,12. sınıflar...

Okullarda 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Hafta sonu dahil toplam 9 gün tatil yapan öğrenciler bu kez yılbaşı tatilini bekliyor. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatili öncesi bu detay öğrencileri sevindirdi. Bİr yandan da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'ara tatil' açıklaması gündem oldu. İşte son gelişmeler...

ARA TATİL İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil ile ilgili açıklamasında, ''Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme.

Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz.'' ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ ARA TATİL İPTAL Mİ OLACAK?

Bakan Tekin ikinci ara tatille ilgili de "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil bayramı ile birleşmiş oluyor." dedi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim a dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart izleme ve değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor.

Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.

Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz."

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

2024 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından ise 3.5 günlük bayram tatili yapılacak. Ramazan Bayramı'nın arefe günü yarım gün olacak ve 9 Nisan Salı gününe gelecek.

Arefe günüyle beraber 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı tatili toplam 3.5 gün olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre bu yıl okullarda uygulanacak ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bayram tatili ve ara tatil aynı tarihlere denk gelecek.

Dolayısıyla Bayram tatili ile ara tatil birleştirilmeyecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ikinci ara tatilde toplam 9 gün tatil yapacak.

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