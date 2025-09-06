MEB’den özel okullara sıkı denetim: Fahiş zamlar sınırlandırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son dönemde velilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen özel okul kayıtlarındaki fahiş fiyatlara yönelik önemli bir adım attı.

Yapılan değişiklikle ilk kayıt sürecinde hâlihazırda "bir önceki yılın ortalama yurt için ÜFE ile bir önceki yılın ortalama TÜFE'sinin toplamının yarısının 5 puan fazlası" şeklinde hesaplanan kayıt ücreti; "bir önceki yılın Aralık ayı yıllık yurt içi ÜFE ile bir önceki yılın Aralık ayının yıllık TÜFE'sinin toplamının yarısının 1.05 katı" olarak belirlenecek.

16 PUANLIK FARK

Mevcut uygulama kapsamında 2025- 2026 eğitim-öğretim yılı için zam sınırı yüzde 54.8 olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca bir önceki yılın Aralık ayı ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınacak. Önceki formüldeki gibi artı 5 puan eklenmeyecek; bunun yerine bu oran 1.05 ile çarpılacak. Bu formüle göre bu yıl için hesaplama yapılsa oran yüzde 38.2 çıkacaktı. Düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ÜCRETSİZ KİTABI KULLANMAYANIN RUHSATI İPTAL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen son denetimler neticesinde, geçen eğitim öğretim yılında Bakanlıkça dağıtılan ders kitaplarını kullanmadığı tespit edilen 22 özel okulun ruhsatı iptal edildi. Böylece Mayıs ayından bu yana 43 özel okulun ruhsat iptali gerçekleşti.