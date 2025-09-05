Zorunlu eğitim kaç yıl, kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin’den zorunlu eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. 2011'de hayata geçirilen 4+4+4 uygulamasının nedenini hatırlatan Tekin, 28 Şubat sürecinde getirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim sisteminin antidemokratik olduğunu vurguladı. Tekin, " Çocuğunu imam hatip ya da meslek lisesine göndermek isteyen veliye 'yasaklıyorum kardeşim' demektir. Bu dayatmayı ortadan kaldırmak için 8 yılı 4+4 şeklinde böldük. Doğru bir tedbirdi" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: AA)

◼ Eğitimde okullaşma oranındaki artış

Bakan Tekin, 2002 sonrasında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin eğitimde önemli bir mesafe kat ettiğini de hatırlattı. Yeni dersliklerin inşa edilmesi ve öğretmen alımlarının artmasıyla okullaşma oranının uluslararası ortalamaların üzerine çıktığını söyleyen Tekin, "Çocuklarımız OECD ortalaması üzerinde bir imkana sahip" dedi.