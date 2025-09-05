SON DAKİKA
Zorunlu eğitim kaç yıl, kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin’den zorunlu eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitim süresine dair yaptığı açıklamalar gündeme geliyor. 2011’de uygulamaya giren 4+4+4 sistemiyle birlikte 12 yıla çıkarılan zorunlu eğitim, yeniden tartışmaya açıldı. Tekin, 8 yıllık kesintisiz eğitimi “antidemokratik” olarak nitelendirirken, mevcut sistemin değişip değişmeyeceği sorusu merak ediliyor. Peki zorunlu eğitim kısalacak mı? İşte açıklamalar…

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 15:48
Zorunlu eğitim kaç yıl, kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin’den zorunlu eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin süresine ilişkin tartışmalara değindi. Tekin, kamuoyunda oluşan beklentiye dikkat çekerek zorunlu eğitim süresi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki zorunlu eğitim kaç yıl? Zorunlu eğitim kısalacak mı? İşte son durum.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

4+4+4 sistemi neden getirildi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. 2011'de hayata geçirilen 4+4+4 uygulamasının nedenini hatırlatan Tekin, 28 Şubat sürecinde getirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim sisteminin antidemokratik olduğunu vurguladı. Tekin, "Çocuğunu imam hatip ya da meslek lisesine göndermek isteyen veliye 'yasaklıyorum kardeşim' demektir. Bu dayatmayı ortadan kaldırmak için 8 yılı 4+4 şeklinde böldük. Doğru bir tedbirdi" ifadelerini kullandı.

Eğitimde okullaşma oranındaki artış

Bakan Tekin, 2002 sonrasında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin eğitimde önemli bir mesafe kat ettiğini de hatırlattı. Yeni dersliklerin inşa edilmesi ve öğretmen alımlarının artmasıyla okullaşma oranının uluslararası ortalamaların üzerine çıktığını söyleyen Tekin, "Çocuklarımız OECD ortalaması üzerinde bir imkana sahip" dedi.

12 yıllık zorunlu eğitim yeniden gündemde

Zorunlu eğitim süresine ilişkin kamuoyunda farklı görüşlerin bulunduğunu dile getiren Tekin, 12 yıllık uygulamanın eleştirildiğine dikkat çekti. "Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılması yönünde bir kamuoyu oluştu" diyen Tekin, hükümetin bu konuda değerlendirmeler yaptığını belirtti.

Karar Hükümetten gelecek

Zorunlu eğitim süresine ilişkin nihai kararın hükümet tarafından verileceğini kaydeden Tekin, "Kamuoyundan gelen eleştirileri ortadan kaldırmak için iyileştirmeler yapmalıyız. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

