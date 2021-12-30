Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 30.12.2021 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2021 12:03
    ABONE OL

    Üniversite, lise, ortaokul, ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? 2022'de okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu uzaktan eğitim son dakika...

    Koronavirüs salgınında görülen yeni varyantlar nedeniyle gözler okullara çevrildi. Türkiye'de yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başladı. Ancak Omicron varyantı sonrası milyonlarca öğrenci ve velisi online eğitime geçilip geçilmeyeceğini merak etmeye başladı. Bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Peki, 2022'de okullar kapanacak mı? Üniversite, lise, ortaokul, ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? Bilim Kurulu uzaktan eğitim son dakika...

    takvim.com.tr
    2022’de okullar kapanacak mı? Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor?

    Okullar kapanacak mı sorusu gündeme sık sık geliyor. Artan vaka sayısı, Omicron varyantı nedeniyle gözler yeni açıklamalara çevrildi. Omicron varyantının üniversite öğrencileri arasında görülme sıklığının artmasıyla pek çok üniversiteden uzaktan eğitim kararı gelmeye başladı. Üniversitelerin ardından gözler lise, ilkokul ve ortaokullara çevrildi. Peki, okullar kapanacak mı? Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? İşte son gelişmeler...

    OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇER Mİ?

    Omicron varyantının hızla arttığı ülkelerde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Ülkemizde de omicron varyantının görülme oranı artıyor. Bu sebeple hem aileler hem de eğitimciler yeniden uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı.

    Bazı üniversiteler artan vaka sayıları sebebiyle uzaktan eğitime geçti. Bu sebeple ilkokullarda, liselerde uzaktan eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptıkları açıklamalarda uzaktan eğitimin söz konusu olmayacağını ifade etmişlerdi.

    Vaka sayılarının artışı sonrası konu hakkında henüz güncel bir açıklama bulunmuyor.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamalarda okulların özellikle pandemi nedeniyle kapalı olma ihtimalinin olmadığını söylemişti. Bakanlık vaka ve temas görülen okullarda sınıf bazlı kapatmalar uyguluyor. Genel bir kapanma söz konusu olmazken vaka görülen sınıflar Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre eğitime devam ediyor.

        10 gün içerisinde aynı sınıftan iki öğrenci pozitif çıkarsa sınıftaki öğrenciler temaslı olarak kabul edilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. 5'nci gün aile onayı alındıktan sonra öğrencilere PCR testi uygulanırken, sonuçları negatif çıkan öğrenciler yüz yüze eğitime tekrar başlar. Bir sınıfta tüm öğrenciler evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim devam eder.

        VAKA SAYILARINDA BEKLENMEYEN YÜKSELİŞ YAŞANDI!

        Sağlık Bakanlığı, günlük test, vaka ve ölüm sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıklamaya devam ediyor. Yaklaşık 10 gün öncesine kadar 17-18 bin seviyelerinde seyreden vakalarda özellikle son günlerde ciddi bir artış yaşandı. 27 Aralık Pazartesi günü itibariyle vaka sayısı 26 bin seviyesine yükselirken koronavirüs sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti.

        AVRUPA ÜLKELERİ ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI!

        Güney Afrika'da ortaya çıkan ve bulaşma hızı sebebiyle tüm ülkelerde paniğe sebep olan Omicron varyantı birçok ülkede görüldü. İngiltere başta olmak üzere en fazla varyant tespit edilen ülkeler Güney Afrika, ABD, Danimarka, İsviçre, Belçika oldu. Birçok Avrupa ülkesi varyanta karşı tedbirler almaya başladı.

        İskoçya 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekanlarda bir araya gelen kişi sayısını sınırlandırdı.

        Almanya 28 Aralık (bugün) tarihinden itibaren gece kulüplerinin kapatılacağını ve toplanmaların 10 kişiyle sınırlı olacağını duyurdu. Futbol müsabakalarının da seyircisiz oynanması kararı alındı.

        Fransa'da yeni yıl sebebiyle uygulanan geleneksel havai fişek ve ışık gösterileri iptal edildi.

        Açık havada maske zorunluluğu İtalya'da tekrar uygulanmaya başlanırken, kamusal alanlarda yapılacak yılbaşı kutlamaları yasaklandı.

        İspanya, futbol, basketbol gibi spor faaliyetlerinde, dağlık ve deniz kenarındaki ortamlarda, yalnız veya ev halkıyla birlikle olunan durumlar dışında maske kullanımını zorunlu tuttu.

        Hollanda geçtiğimiz Pazartesi günü tam kapanmaya giderken daha sıkı önlemlerin yılbaşı tatilinin ardından yapılması hakkında çalışmalar yürütülüyor.

        Portekiz'de Salı günü gece kulüplerinin kapalı olması kararını alındı. Ülkede 26 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında evden çalışma zorunlu hale getirildi. Açık havada en fazla 10 kişi toplanma sınırı getirildi.

        Yunanistan'da kamusal alanda yılbaşı kutlamaları yasaklanırken, açık havada maske takma zorunluluğu tekrar uygulamaya konuldu.

            SAĞLIK BAKANLIĞI OMİCRON GÖRÜLEN İLLERİ AÇIKLADI!

            Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık tarihinden itibaren Omicron varyantının tespit edilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyordu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de görülen vakalarının yüzde 42'sinin Omicron varyantı olduğu ile ilgili çıkan haberler yalanlanırken gerçek rakamlar verildi. Avrupa kıtasında Omicron varyantı tespit edildikten sonra 17 merkezde bu varyantın tespiti için PCR tabanlı çalışmalar yürütüldüğü hatırlatılarak 1 Aralık tarihinden itibaren sisteme 3 bin 344 örnek girildiği açıklandı. Bunlardan sadece 42'sinin Omicron varyantı olduğu duyurulurken yeni varyant İstanbul'da 30, İzmir'de 6, Kütahya'da 2, Isparta'da 2, Şırnak ve Diyarbakır'da ise 1'er kişide tespit edildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ’İmamoğlu görevden alınmalı mı?’ sorusuna çarpıcı cevap
            Haberler Eğitim Üniversite, lise, ortaokul, ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? 2022'de okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu uzaktan eğitim son dakika...
                SON DAKİKA