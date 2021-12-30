Üniversite, lise, ortaokul, ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? 2022'de okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu uzaktan eğitim son dakika...

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇER Mİ?

Omicron varyantının hızla arttığı ülkelerde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Ülkemizde de omicron varyantının görülme oranı artıyor. Bu sebeple hem aileler hem de eğitimciler yeniden uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı.

Bazı üniversiteler artan vaka sayıları sebebiyle uzaktan eğitime geçti. Bu sebeple ilkokullarda, liselerde uzaktan eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptıkları açıklamalarda uzaktan eğitimin söz konusu olmayacağını ifade etmişlerdi.

Vaka sayılarının artışı sonrası konu hakkında henüz güncel bir açıklama bulunmuyor.