Üniversite, lise, ortaokul, ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? 2022'de okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu uzaktan eğitim son dakika...

Okullar kapanacak mı sorusu gündeme sık sık geliyor. Artan vaka sayısı, Omicron varyantı nedeniyle gözler yeni açıklamalara çevrildi. Omicron varyantının üniversite öğrencileri arasında görülme sıklığının artmasıyla pek çok üniversiteden uzaktan eğitim kararı gelmeye başladı. Üniversitelerin ardından gözler lise, ilkokul ve ortaokullara çevrildi. Peki, okullar kapanacak mı? Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda online eğitime mi geçiliyor? İşte son gelişmeler...
OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇER Mİ?
Omicron varyantının hızla arttığı ülkelerde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Ülkemizde de omicron varyantının görülme oranı artıyor. Bu sebeple hem aileler hem de eğitimciler yeniden uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı.
Bazı üniversiteler artan vaka sayıları sebebiyle uzaktan eğitime geçti. Bu sebeple ilkokullarda, liselerde uzaktan eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptıkları açıklamalarda uzaktan eğitimin söz konusu olmayacağını ifade etmişlerdi.
Vaka sayılarının artışı sonrası konu hakkında henüz güncel bir açıklama bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamalarda okulların özellikle pandemi nedeniyle kapalı olma ihtimalinin olmadığını söylemişti. Bakanlık vaka ve temas görülen okullarda sınıf bazlı kapatmalar uyguluyor. Genel bir kapanma söz konusu olmazken vaka görülen sınıflar Sağlık Bakanlığının kriterlerine göre eğitime devam ediyor.