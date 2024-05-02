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MEB'den jet gibi takvim; 'Yaz tatili 4 ay mı oldu' sorusu netleşti! Okulların kapanmasına 1 ay kala açıklandı: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Yaz aylarına yaklaşırken, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son duyurusuna göre, 2023-2024 eğitim yılının yaz tatili tarihleri netleşti. Bu tarihler, öğrencilerin ve velilerin planlarını yapmaları için önem arz ediyor. Öte yandan sosyal medyada 'Yaz tatili 4 ay mı oldu' sorusu konuşulmaya başlandı. O sorunun yanıtı MEB çalışma takvimi ile yanıt buldu. İşte merak edilen tatil günleri haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 11:52 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 11:52
MEB’den jet gibi takvim; ’Yaz tatili 4 ay mı oldu’ sorusu netleşti! Okulların kapanmasına 1 ay kala açıklandı: 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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MEB tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle, okulların kapanış tarihi ve yaz tatili süresi belli oldu. Öğrenciler ve veliler için merakla beklenen yaz tatili detayları şu şekilde...

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024 Cuma günü öğrencilere verilecek karnelerle sona erecek.



Yaz Tatili Süresi

Yaz tatilinin 4 ay olacağına dair iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı.

Bu yılki yaz tatili, her yıl olduğu gibi yaklaşık 3 ay sürecek. Öğrenciler, yaz boyunca dinlenme, eğlenme ve kişisel gelişim aktiviteleri için bol zaman bulacak.

MEB Çalışma Takvimi

2023-2024 eğitim öğretim yılı MEB takvimine göre şu önemli tarihleri içeriyor:
Birinci Dönem Ara Tatili: 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayıp, 17 Kasım 2023 Cuma sona erdi.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlandı.


İkinci Dönem Ara Tatili: 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapıldı.
İkinci Dönem: 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı
Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih, öğrenciler ve öğretmenler için yeni bir akademik yılın başlangıcını işaret ediyor.

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