MEB’den gece yarısı kararı! Bu yıl için kaldırıldı! Ara tatile 2 hafta kala duyuruldu! Öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Kasım ara tatili 13-17 Ekim 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonunun da dahil edilmesiyle 9 günlük tatil yapılacak. Ara tatile az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından flaş bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özellikle öğretmenleri ilgilendiren bu kararı az evvel açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Kasım öğretmen seminer programı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kasım ayında yapılacak ara tatillerde öğretmenlerin okullarına gitmesine gerek olmayacağını ve seminerlerin online yapılacağını duyurdu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Değerli meslektaşlarım, Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

Ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim.