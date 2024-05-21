SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 46 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Ankara merkezli 28 ildeki FETÖ operasyonunda kamuda aktif olarak görev yapan 46 kişi için gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 şüphelinin hepsinin yakalandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 07:42 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 11:57
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 46 şüpheli gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 46 "mahrem imam" yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda; FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 46 şüpheli tespit edildi.

Halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan 46 "emniyet mahrem sorumlusu" şüphelinin yakalanması adına Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

46 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmalara çok yönlü olarak devam ediliyor.

BAKAN AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren kişilere yönelik "Kıskaç-16" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 28 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-16" operasyonları düzenlendiğini ve 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personellerini aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personellerini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, örgütün 'mahrem yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Reisi çıkışı: İsrail ve ABD’nin nerede durduğu belli olmalıdır
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 46 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Valiliği’nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili flaş açıklama: Stadyum müdürüne saldıran 5 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi denetimleri! 2 firmaya 7 milyar TL’lik rekor ceza!
Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
İran’da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 28 Haziran’da kurulacak!
Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı!
İran’daki helikopter kazasına ne sebep oldu? İşte dikkat çeken ayrıntılar! Komplo mu yoksa teknik arıza mı?
Okan Buruk’tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11’i değişiyor
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mayıs 2024 hava durumu
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
SON DAKİKA