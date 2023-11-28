MEB’den flaş seçmeli ders kararı, değişti! Bu yıl ilkokul ve ortaokullarda uygulanacak! 7 ders eklendi: 23’ten 30’a çıktı! 1,2,3,4,5,6,7.8. sınıflar...

TALİM VE TERİYE KURULU'NUN ONAYINDAN GEÇTİ Yeni seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayının ardından uygulanmaya başlandı. MEB, bu değişikliği kendi web sitesinden duyurdu ve yeni derslerin öğretim programlarını da kamuoyuyla paylaştı. Bu süreç, eğitim camiasında ve öğrenciler arasında büyük bir heyecan yarattı ve eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

DEĞİŞIKLİĞİN AMACI VE BEKLENEN ETKİLERİ Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı, eğitim sistemini daha esnek ve çağdaş bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bu yeni dersler, aynı zamanda toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitimde çeşitliliğin artması, öğrencilerin farklı alanlarda beceri ve ilgi geliştirmelerine olanak tanıyarak, onların gelecekte topluma daha etkin bireyler olarak katkıda bulunmalarını sağlamayı hedefliyor.

MEB'nin belirlediği yeni seçmeli dersler arasında, ahlak ve yurttaşlık, dijital ve geleneksel sanatlar, görgü kuralları, nezaket, halk oyunları, masal ve destanlar, bilim uygulamaları, oyun, robotik kodlama, temel yaşam becerileri, aile, yapay zeka uygulamaları gibi farklı ilgi alanlarını kapsayan dersler yer alıyor.