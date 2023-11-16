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Üniversite öğrencilerine 7 bin lira burs müjdesi! İstanbul'un o ilçesinde oturmak yetiyor! Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri...

Üniversite öğrencilerine 7 bin lira burs verilecek. Bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili detaylar da belli oldu. Buna göre Ümraniye’de oturup, okulununa kayıt yaptıran öğrenciler Ümraniye Belediyesi’nin resmi web sitesindeki başvuru formuna öğrenci belgesini yükleyerek. Ardından başvuru incelemesini takiben 7 bin TL tutarındaki destek hesaba aktarılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 11:58 Güncelleme 16 Kasım 2023, 12:00
Üniversite öğrencilerine 7 bin lira burs müjdesi! İstanbul’un o ilçesinde oturmak yetiyor! Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri...

Üniversite öğrencileri için burs imkanları devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında YKS ile herhagi bir üniversiteye yerleşen öğrencilerden ikameti Ümraniye'de olanlar 7 bin TL burs alacak. Peki başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 7 BİN TL BURS

Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden ve ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere büyük bir destek sağlıyor. Belediye, bu öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği sunarak eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyor.

Eğitim desteği için başvurular, 1 Aralık tarihine kadar alınacak. Başvurular, Ümraniye Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden alınacak

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu eğitim desteğinden, devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu olarak örgün öğretim lisans programlarına yerleşen öğrenciler yararlanabilecek.

BAŞKAN YILDIRIM: DESTEKLER GİDEREK ARTACAK

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili "Üniversiteyi kazanan sevgili gençler; Ümraniye'de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Ümraniye Belediyesi'nin resmi web sitesindeki başvuru formuna öğrenci belgenizi yüklemeniz yeterli. Başvuru incelemesini takiben 7 bin TL tutarındaki desteğimiz hesabınızda olacak.

Güle güle harcayın. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sizin sevinciniz hepimizin sevinci. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecek. Eğitim desteğini alacak olan tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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