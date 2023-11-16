Üniversite öğrencilerine 7 bin lira burs müjdesi! İstanbul’un o ilçesinde oturmak yetiyor! Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri...

BAŞKAN YILDIRIM: DESTEKLER GİDEREK ARTACAK

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek eğitim desteği ile ilgili "Üniversiteyi kazanan sevgili gençler; Ümraniye'de oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Ümraniye Belediyesi'nin resmi web sitesindeki başvuru formuna öğrenci belgenizi yüklemeniz yeterli. Başvuru incelemesini takiben 7 bin TL tutarındaki desteğimiz hesabınızda olacak.

Güle güle harcayın. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sizin sevinciniz hepimizin sevinci. Bu vesileyle öğrencilere verdiğimiz destekler giderek artmaya devam edecek. Eğitim desteğini alacak olan tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.