2024 tatil takvimi yayımlandı. Çalışanlar, öğretmenlere müjdeli haber geldi. 40 gün detayı heyecanlandırırken, detaylar da belli oldu. 1 Ocak Pazartesi'den itibaren hesaplandı. İşte detaylar...
2024 tatil takvimi yayımlandı. Çalışanlar, öğretmenlere müjdeli haber geldi. 40 gün detayı heyecanlandırırken, detaylar da belli oldu. 1 Ocak Pazartesi'den itibaren hesaplandı. İşte detaylar...
2024 YILI TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran
Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL
Tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek.
O yıllık izin takvimi ise şöyle:
23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.