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2024'te tüm çalışanlara müjde! O kişiler 40 gün tatil yapacak, karar çıktı! 1 Ocak Pazartesi'den itibaren başlıyor...

Yaklaşan yeni yıl, milyonlarca çalışan için maaş zamları ve tatil planlarına odaklanma zamanını getirirken, 2024 resmi tatil takvimindeki '7 gün' detayı dikkat çekiyor. 2024 tatil takvimine göre, bir haftalık izin kullanarak çalışanlar, toplamda 40 gün tatil yapma imkanına sahip olacaklar. Yeni yılda dinlenmek ve planlarını gerçekleştirmek isteyen herkes için bu tatil günleri önemli bir referans olacak. İşte 2024'ün resmi tatil takviminde yer alan günler...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 10:14 Güncelleme 11 Kasım 2023, 10:14
2024’te tüm çalışanlara müjde! O kişiler 40 gün tatil yapacak, karar çıktı! 1 Ocak Pazartesi’den itibaren başlıyor...

2024 tatil takvimi yayımlandı. Çalışanlar, öğretmenlere müjdeli haber geldi. 40 gün detayı heyecanlandırırken, detaylar da belli oldu. 1 Ocak Pazartesi'den itibaren hesaplandı. İşte detaylar...

2024 YILI TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran

Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

7 GÜN YILLIK İZİNLE 40 GÜN TATİL

Tatil takvimine göre 7 gün yıllık izin yapan bir çalışan, 2024'te tam 40 gün tatil yapabilecek.

O yıllık izin takvimi ise şöyle:

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

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