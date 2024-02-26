MEB Öğretmen Atama Takvimi 2024! Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Hangi Branşlarda Atama Yapılacak?



2023 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen 45 bin öğretmen ataması, hangi branşlara ne kadar kontenjan ayrıldığını gösteren bir önceki sürecin önemli bir göstergesi. Atamalar özellikle sınıf öğretmenliği, rehberlik, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik ve din kültürü ve ahlâk bilgisi alanlarında yoğunlaşmıştı. Ayrıca, atamaların büyük bir kısmı, depremden etkilenen bölgelere yapılarak, eğitimin bu alanlarda kesintisiz devam etmesi sağlandı.