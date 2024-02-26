SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

MEB Öğretmen Atama Takvimi 2024! Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süren bekleyişin ardından 2024 yılı için öğretmen atama takvimini duyurmaya hazırlanıyor. Özellikle sözleşmeli öğretmen adayları, atama sürecinin başlamasıyla birlikte heyecanla beklenen kılavuzun açıklanmasını bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 16:28 Güncelleme 26 Şubat 2024, 16:28
MEB Öğretmen Atama Takvimi 2024! Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir adımı daha yaklaşıyor. Bu yıl, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarına göre, 2023 KPSS puanları ile gerçekleştirilecek öğretmen atamaları için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bakan Tekin, atamaların Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığından alınacak kadro sayısı doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.

Atama Takvimi ve Beklentiler

Bakan Tekin, öğretmen atamaları için bir takvimin henüz netleşmediğini, ancak önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme gelmesini ve takip eden günlerde atama sayısının ve takviminin belirlenmesini beklediklerini ifade etti.

Atamaların büyük bir kısmının öğretmenlere ayrılacağı öngörülüyor, bu da eğitim camiası için umut verici bir haber olarak karşılanıyor.

Hangi Branşlarda Atama Yapılacak?

2023 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen 45 bin öğretmen ataması, hangi branşlara ne kadar kontenjan ayrıldığını gösteren bir önceki sürecin önemli bir göstergesi. Atamalar özellikle sınıf öğretmenliği, rehberlik, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik ve din kültürü ve ahlâk bilgisi alanlarında yoğunlaşmıştı. Ayrıca, atamaların büyük bir kısmı, depremden etkilenen bölgelere yapılarak, eğitimin bu alanlarda kesintisiz devam etmesi sağlandı.

Deprem Bölgelerine Özel Önem

2023 atamalarında, 22 bin 500'ün üzerinde öğretmenin, depremden etkilenen bölgelere atanması, devletin bu alanlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Hatay başta olmak üzere, 10 ildeki eğitim ihtiyacının karşılanması için atamalar gerçekleştirildi. Bu durum, 2024 atamalarında da benzer bir yaklaşımın izlenebileceğine dair beklentileri artırıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
Kocaeli BŞB
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
DEM tampon Ekrem piyon! Kandil’in küresel ve bölgesel çıkarı İmamoğlu’nun kazanması... Direkt Saraçhane ile ittifak kurdular
Başkan Erdoğan’dan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Vatana ve millete adanmış bir ömür! Türkiye’de büyük devrimlere imza atarak tarih yazan Başkan Erdoğan 70 yaşında
Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tüm dünyaya anlattı: Filistin halkı onurunu koruyor
İYİ Parti’de üst düzey ’Ekremci’ istifalar! Seçimlere günler kala ’kurumsal’ operasyon | CHP ile diyalogda olalım diyen Bilge Yılmaz da bıraktı
ABD’li havacıdan soykırımcı İsrail protestosu! Büyükelçilik önünde ‘Özgür Filistin’ diye bağırarak kendini ateşe verdi
Derin Amerika kuruluşu CSIS’tan hem itiraf hem skandal! PKK doğrudan ABD’den destek alıyor
Okan Buruk’tan sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın Antalyaspor maçı 11’i
Şahan Gökbakar fena yakalandı! İsviçre’ye para mı taşıyor? ’Erdal ile Ece’ filmiyle ortaya çıktı
Son dakika: Liderlerden Başkan Erdoğan’a doğum günü tebriği! Putin ve Tokayev’den sonra şimdi de Miçotakis
SON DAKİKA