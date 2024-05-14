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MEB 2. dönem 2. ortak yazılılar ne zaman 2024? Mayıs ayı 8.sınıf, 12. sınıf ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuyla birlikte, öğrencilerin heyecanla beklediği 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri netlik kazanmaya başladı. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, öğrencilerin gündeminde yer alan ortak sınav takvimi araştırmaları da yoğunlaştı.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 09:13 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:13
MEB 2. dönem 2. ortak yazılılar ne zaman 2024? Mayıs ayı 8.sınıf, 12. sınıf ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde düzenlenecek olan ikinci dönem ikinci yazılı sınavlarına hazırlık amacıyla örnek soru kitapçıklarını yayımladı.

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

Sınav uygulamalarında öğretmenlere rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.



Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.

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