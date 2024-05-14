MEB 2. dönem 2. ortak yazılılar ne zaman 2024? Mayıs ayı 8.sınıf, 12. sınıf ortak sınavlar hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde düzenlenecek olan ikinci dönem ikinci yazılı sınavlarına hazırlık amacıyla örnek soru kitapçıklarını yayımladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav uygulamalarında öğretmenlere rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.