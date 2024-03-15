SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB'den acil talimat geldi! Tenefüs ve ders saatleri değişiyor! Okullar 3 gün tatil mi olacak? Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Gaziantep'te düzenlenen iftar yemeğinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler ve okul yöneticileriyle bir araya gelerek, eğitimde yapılacak önemli değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, son günlerde sıkça tartışılan konulardan birinin müfredatla ilgili çalışmalar olduğunu belirten Bakan Tekin, bu çalışmaların amacının daha etkili bir eğitim-öğretim süreci sağlamak olduğunu vurguladı. Müfredatın seyreltilmesi çalışmalarının bu çerçevede yürütüldüğünü dile getiren Tekin, öğretmenlerin haftalık ders saatlerini yetersiz bulduğunu ve öğrencilerin kazanımlarla ilgili çıktılarının istenilen düzeyde olmadığını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 10:05 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:05
MEB’den acil talimat geldi! Tenefüs ve ders saatleri değişiyor! Okullar 3 gün tatil mi olacak? Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat tartışmalarına yanıt verdi ve eğitimdeki önemli değişiklikleri açıkladı. Gaziantep'teki bir programda konuşan Tekin, müfredatın seyreltilmesi ve eğitim-öğretim sürelerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.

Müfredat Neden Seyreltilecek?
Tekin, müfredatın seyreltilmesinin öğrenciler üzerindeki kazanım yükünü azaltmayı amaçladığını belirtti. Aşırı ders yükü ve haftalık ders saatlerinin yetersizliği, öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısızlığına neden oluyor.

"Çocuklara fazla yüklemeyelim," diyen Tekin, bu değişikliklerin öğrenci ve öğretmenler için daha iyi koşullar sağlayacağını vurguladı.

Eğitim ve Öğretim Süresinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı'na yakın kaynaklar, yaz tatillerinin 20 gün kısalacağını ve ders saatlerinde Türkiye genelinde yeni bir sisteme geçileceğini belirtiyor. Bu değişiklikler, eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilerin daha verimli bir öğrenim süreci geçirmesini hedefliyor.

Eğitim sistemimizdeki bu önemli dönüşümler, öğrencilerin ve öğretmenlerin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Müfredatın seyreltilmesi ve eğitim sürelerindeki değişiklik, geleceğin eğitim anlayışını şekillendirecek önemli adımlar arasında yer alıyor.

Türkiye'de Okulların 4 Güne Düşmesi Tartışılıyor

Avrupa ülkelerinde ve özellikle Finlandiya'da uzun yıllardır uygulanan haftada dört gün okul, üç gün tatil sistemi, Türkiye'de de gündem oluşturuyor. Ancak, bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda net bir karar henüz verilmemiş durumda.

Geleneksel olarak Türkiye'de haftada beş gün olan eğitim ve öğretim günleri, haftanın beş iş günü boyunca devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise öğrencilere ve öğretmenlere resmi tatil olarak ayrılmış durumdadır.

Ancak, bazı Avrupa ülkelerinde ve özellikle İngiltere'de haftada dört gün okul uygulaması destek bulurken, bazı kesimler ise bu sistemin öğrenciler için verimli olmayabileceğini savunuyorlar. Destekleyenler, bu sistemin tasarruf sağlayabileceğini ve öğrencilerin ders dışında sosyal ve kültürel aktivitelere daha fazla zaman ayırabileceklerini belirtiyorlar.

Türkiye'de de benzer bir sistem tartışılmakta ancak henüz resmi bir karar alınmamıştır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Para kulelerinde Ekrem’in parmak izi! CHP kaynıyor... Özgür Özel suçu Canan Kaftancıoğlu’na yıkma peşinde... Fatih Keleş’in ifadesi alınacak
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
Türk Telekom
Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu ’kayıt dışı para’ itirafını yineledi: Türkiye’de olan şeyler bunlar
Son dakika: ABD Timur Cihantimur ve Eylem Tok’u ne zaman iade edecek? Canavar anne Eylem Tok da yargılanacak mı? Bülent Cihantimur savcılığa çağrıldı
Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?
2024 Gaziantep Aile Yılı
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını değerlendirdi:O isim olmasaydı sıkıntılı bir gece yaşayabilirdik
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
Başkan Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda önemli açıklamalar
Oruç ömre bedel! Bütün hastalıkların panzehiri: İşte vücudumuzda yarattığı olumlu etkiler...
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi
SON DAKİKA