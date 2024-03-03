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MEB'den 9 gün tatil kararı: +4 gün ilave edildi o tarihte okullar kapanacak! Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, ikinci ara tatilin yaklaşmasıyla birlikte tatil günlerini merakla araştırıyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve ikinci ara tatilin benzer tarihlerde olması, bu yılın tatil süresini önemli hale getiriyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimin detayları!

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 12:10 Güncelleme 03 Mart 2024, 12:10
MEB’den 9 gün tatil kararı: +4 gün ilave edildi o tarihte okullar kapanacak! Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen ara tatil uygulaması, öğrencilere yoğun ders temposundan bir nebze olsun uzaklaşma ve dinlenme fırsatı sunuyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da öğrenciler, Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatilinin tadını çıkardılar. Şimdi ise gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Bu tatil, özellikle Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi sebebiyle öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.

Okullarda İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
MEB'in dönem başında açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin ikinci ara tatilini 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapacaklarını gösteriyor. Bu tarihler, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelerek, öğrencilere ve eğitim camiasına önemli bir tatil dönemi sunuyor.

Ara Tatil Kaç Gün Sürecek?
Eğer MEB, yayınladığı takvimde herhangi bir değişiklik yapmazsa, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplamda 9 gün tatil yapma şansını yakalayacak. 5 Nisan Cuma günü başlayacak tatil, hafta sonu günlerinin de dahil edilmesiyle 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler, hem dinlenme fırsatı bulacak hem de aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme imkanı elde edecekler.

Ramazan Bayramı Tatili 2024 Tarihleri
Ramazan Bayramı, resmi ve dini tatiller kapsamında bankalar, kamu kurumları ve okulların kapalı olduğu bir dönem. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:

10 Nisan 2024 Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. günü
11 Nisan 2024 Perşembe: Ramazan Bayramı 2. günü
12 Nisan 2024 Cuma: Ramazan Bayramı 3. günü



Ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın benzer tarihlerde olması, öğrencilere ekstra bir tatil fırsatı sunmamakla birlikte, bu özel dönemde aileleriyle birlikte olmaları için güzel bir zaman dilimi sunuyor.

Sonuç olarak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı, öğrencilere hem akademik hem de sosyal anlamda zengin bir deneyim sunuyor. İkinci ara tatil ve Ramazan Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi, öğrenciler için hem dinlenme hem de aileleriyle birlikte değerli vakit geçirme fırsatı anlamına geliyor. Bu dönemler, öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmelerine olanak tanıyacak değerli zaman dilimleri olarak öne çıkıyor.

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