MEB’den 9 gün tatil kararı: +4 gün ilave edildi o tarihte okullar kapanacak! Anaokulu, ilkokul, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen ara tatil uygulaması, öğrencilere yoğun ders temposundan bir nebze olsun uzaklaşma ve dinlenme fırsatı sunuyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da öğrenciler, Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatilinin tadını çıkardılar. Şimdi ise gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Bu tatil, özellikle Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi sebebiyle öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.
Okullarda İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
MEB'in dönem başında açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin ikinci ara tatilini 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapacaklarını gösteriyor. Bu tarihler, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelerek, öğrencilere ve eğitim camiasına önemli bir tatil dönemi sunuyor.
Ara Tatil Kaç Gün Sürecek?
Eğer MEB, yayınladığı takvimde herhangi bir değişiklik yapmazsa, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplamda 9 gün tatil yapma şansını yakalayacak. 5 Nisan Cuma günü başlayacak tatil, hafta sonu günlerinin de dahil edilmesiyle 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler, hem dinlenme fırsatı bulacak hem de aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirme imkanı elde edecekler.