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MEB'den yeni mini tatil kararı! Eğitime 3 gün ara verilecek! Anaokulu - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelindeki okullara 3 günlük mini tatil fırsatı sunuyor. Son dakika açıklamasıyla milyonlarca öğrenci ve öğretmeni etkileyen bu karar, bir sürpriz olarak geldi. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İşte MEB tatil takvimi hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 11:22 Güncelleme 04 Mart 2024, 11:22
MEB’den yeni mini tatil kararı! Eğitime 3 gün ara verilecek! Anaokulu - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim camiasını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu kararlar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere hazırlık süreci devam ederken, seçimler dolayısıyla okullarda alınan sürpriz tatil kararı da gündeme geldi.

Seçimler Nedeniyle Okullarda Tatil Kararı
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimler için, oy verme işlemleri geleneksel olarak okullarda gerçekleştirilecek. Bu önemli günün ardından, okulların temizliği ve düzenlenmesi gerekliliği nedeniyle 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okulların bir günlüğüne tatil edilmesine karar verildi. Bu durum, öğrencilere Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayan 3 günlük bir tatil fırsatı sunacak.

2024 Yılında Okulların Tatil Günleri
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tatil günleri şu şekilde:

İkinci Dönem Ara Tatili: 8-12 Nisan 2024
Eğitim Öğretim Yılı Kapanışı: 14 Haziran 2024


Eğitim Öğretim Yılı Sonu ve Yaz Tatili
Okullarda son ders zili 14 Haziran 2024 Cuma günü çalacak ve öğrenciler, 3 aylık yaz tatiline başlayacaklar. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ise, her yıl olduğu gibi Eylül ayında gerçekleşecek.

Bu tatil düzenlemeleri, seçimlerin ve eğitim-öğretim takviminin gerektirdiği planlamaların bir parçası olarak ele alınmalıdır. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularını ve eğitim takvimini dikkatle takip ederek, planlarını buna göre yapmalıdırlar.

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