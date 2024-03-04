MEB’den yeni mini tatil kararı! Eğitime 3 gün ara verilecek! Anaokulu - 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim camiasını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu kararlar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere hazırlık süreci devam ederken, seçimler dolayısıyla okullarda alınan sürpriz tatil kararı da gündeme geldi.

Seçimler Nedeniyle Okullarda Tatil Kararı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimler için, oy verme işlemleri geleneksel olarak okullarda gerçekleştirilecek. Bu önemli günün ardından, okulların temizliği ve düzenlenmesi gerekliliği nedeniyle 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okulların bir günlüğüne tatil edilmesine karar verildi. Bu durum, öğrencilere Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayan 3 günlük bir tatil fırsatı sunacak.