AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ 2024: Açık lise 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (AÖL) için heyecan verici bir duyuru geldi. İşte detaylar:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (AÖL) için heyecan verici bir duyuru geldi. İşte detaylar:
AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri: 16-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavları, binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bir dönemece işaret ediyor.
Bu tarihlerde, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için sınavlar düzenlenecektir.
Sınav Uygulama Detayları: AÖL sınavları, çevrim içi platformlar aracılığıyla yapılacak.
Her bir ders için ayrı olmak üzere çoktan seçmeli ve 4 seçenekli 20 sorudan oluşan testler şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere her ders için 25 dakika süre tanınacaktır.
Sınav Yerleri ve Giriş Belgeleri: Öğrencilerin merakla beklediği sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması planlanıyor.
Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini edinebileceklerdir.