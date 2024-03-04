ÖSYM MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2024 - MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Türkiye'nin gelecekteki askeri kadrolarını belirlemek üzere hazırlanan adaylar için büyük bir öneme sahip. Bu kritik sınavın ardından adaylar, sınav sonuçlarının ve soru-cevapların yayınlanacağı tarihleri büyük bir heyecan ve merak içinde bekliyorlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan resmi duyurular, bu bekleyişe son vererek adaylara yol gösteriyor. Peki MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercihleri ve sözlü mülakatları ne zaman yapılacak? ÖSYM MSÜ sonuçları açıklandı mı?