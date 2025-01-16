MEB’den 2025 takdir ve teşekkür belgesi puan hesaplama! e-Okul takdir - teşekkür hesabı nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak Cuma günü sona eriyor. Karne heyecanının yaklaştığı bu günlerde, milyonlarca öğrenci ve veli takdir ve teşekkür belgelerinin hangi puanlarla alındığını merak ediyor.

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TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ PUANLAR

Ortaokul ve lise düzeyinde takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları şunlardır:

📌 Teşekkür Belgesi: Tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalamasının 70,00 ile 84,99 arasında olması gerekiyor. Ayrıca Türkçe dersinden en az 70,00, diğer derslerin her birinden ise en az 50,00 puan alınması şart.

📌 Takdir Belgesi: Dönem ağırlıklı puan ortalamasının 85,00 ve üzeri olması gerekiyor.

Bu belgeler, sınıf rehber öğretmenleri tarafından karne ile birlikte öğrencilere teslim ediliyor. Ancak, özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü aşmaması gerekiyor. Aksi halde, başarı puanları ne kadar yüksek olursa olsun, belge alınamıyor.