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Karne günü okul kıyafeti zorunlu mu? 17 Ocak karne günü serbest kıyafetle gidilir mi?

17 Ocak karne günü öncesinde milyonlarca öğrenci, okula nasıl gideceklerini araştırıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi sona ererken, öğrenciler karne almanın heyecanını yaşıyor. Ancak bu özel günde öğrencilerin okul kıyafeti mi giyeceği, yoksa serbest kıyafetle mi gidebilecekleri sorusu gündemde.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 23:43 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 23:44
Karne günü okul kıyafeti zorunlu mu? 17 Ocak karne günü serbest kıyafetle gidilir mi?

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    17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karne heyecanı yaşayacak. Öğrenciler ise karne günü üniforma zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. Peki, karne günü okula serbest kıyafetle gidilir mi?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    17 OCAK KARNE GÜNÜ ÜNİFORMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

    Karne günlerinde okula kıyafet seçimi genellikle okul yönetimlerinin aldığı kararlarla şekilleniyor. Mevzuata göre, resmi okul günlerinde öğrencilerin okul kıyafeti giymesi bekleniyor. Ancak, karne günü gibi özel günlerde bazı okullarda esneklik sağlanarak serbest kıyafetle gelinmesine izin verilebiliyor.

    OKULLARA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

    Her okulun kendi belirlediği kurallar olduğu için, kıyafet seçimi konusunda en doğru bilgi, öğrencinin bağlı olduğu okul müdürlüğünden alınabilir. Bazı okullar, karne töreninin ciddiyetini vurgulamak adına resmi üniforma zorunluluğunu korurken, bazıları öğrencilerin daha rahat bir gün geçirmesi için serbest kıyafetle gelmelerine izin veriyor.

      Okuldan Bilgi Alın: Kıyafet konusundaki en net bilgi, öğrencinin okul yönetimiyle iletişim kurmasıyla öğrenilebilir.

      Özel Günler İçin Uygun Kıyafet: Serbest kıyafete izin verilse bile, okula uygun, temiz ve düzenli bir görünüm tercih edilmelidir.

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