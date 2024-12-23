MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi Kılavuzu PDF indir! 2025 Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik başvuru tarihi ve şartları!

🏆 Başöğretmenlik için Şartlar:
En az 10 yıl uzman öğretmenlik deneyimi bulunmak.
Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması.
Başöğretmenlik Eğitim Programını başarıyla tamamlamak.
Not: 18 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevde olan öğretmenler, 30 Nisan 2025 itibarıyla 20 yıl çalışma süresini doldurmuşsa, başöğretmenlik unvanına başvurabilecek.
🖋 SERTİFİKA VE EK ÖDEMELER
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip olanlara, sertifikaların düzenlendiği 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren unvanlarına uygun ek ödeme yapılacak.
📖 EĞİTİM PROGRAMLARI
Başvurusu kabul edilen öğretmenler, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için düzenlenen eğitim programlarını tamamladıktan sonra unvan sahibi olacak.