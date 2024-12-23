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MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi Kılavuzu PDF indir! 2025 Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik başvuru tarihi ve şartları!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu'na göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularının tarihleri belli oldu. Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesine yönelik detaylı takvim ve başvuru şartları kamuoyu ile paylaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 23:34 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 23:34
MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi Kılavuzu PDF indir! 2025 Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik başvuru tarihi ve şartları!

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    Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılına ilişkin yayımladığı kılavuz, öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularına ışık tuttu. Kariyer hedeflerini büyüten öğretmenler için başvurular, MEBBİS üzerinden 25 Aralık 2024'te başlayacak ve 1 Ocak 2025'e kadar devam edecek.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📝 UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

    Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuzu yayımladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ile şartlarının açıklandığı kılavuz, öğretmenlerin dikkatini çekti. İşte detaylar:

    📅 UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

    Başvurular, 25 Aralık 2024 - 1 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını https://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.

    📌 UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    🏅 Uzman Öğretmenlik için Şartlar:

    En az 10 yıl öğretmenlik deneyimi bulunmak.

    Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması.

    Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını başarıyla tamamlamak.

    🏆 Başöğretmenlik için Şartlar:

    En az 10 yıl uzman öğretmenlik deneyimi bulunmak.

    Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması.

    Başöğretmenlik Eğitim Programını başarıyla tamamlamak.

    Not: 18 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevde olan öğretmenler, 30 Nisan 2025 itibarıyla 20 yıl çalışma süresini doldurmuşsa, başöğretmenlik unvanına başvurabilecek.

    🖋 SERTİFİKA VE EK ÖDEMELER

    Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip olanlara, sertifikaların düzenlendiği 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren unvanlarına uygun ek ödeme yapılacak.

    📖 EĞİTİM PROGRAMLARI

    Başvurusu kabul edilen öğretmenler, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için düzenlenen eğitim programlarını tamamladıktan sonra unvan sahibi olacak.

    ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF İÇİN TIKLAYINIZ

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