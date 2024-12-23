MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi Kılavuzu PDF indir! 2025 Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik başvuru tarihi ve şartları!

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılına ilişkin yayımladığı kılavuz, öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularına ışık tuttu. Kariyer hedeflerini büyüten öğretmenler için başvurular, MEBBİS üzerinden 25 Aralık 2024'te başlayacak ve 1 Ocak 2025'e kadar devam edecek.