SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

24 Aralık Salı okullar tatil olacak mı? MEB- Valilik son dakika kar tatili açıklamaları! Antalya, Burdur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika uyarılarına göre yoğun kar yağışı ve fırtına birçok bölgede etkisini gösterecek. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında “Yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:26 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:26

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Ege ve Güneydoğu bölgelerinde kuvvetli yağış ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Peki, yarın okullar tatil mi?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    METEOROLOJİ UYARILARI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA KAPIDA

    Meteoroloji'nin 23 ve 24 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sert hava koşulları bekleniyor. 23 Aralık öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına, 24 Aralık sabahına kadar devam edecek. Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Sel, su baskını ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olabilir. Ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı önlemler alınması öneriliyor.

    24 ARALIK SALI OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

    Henüz okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tatil kararları, hava şartlarına bağlı olarak yerel valilikler tarafından alınacak. Öğrencilerin ve velilerin, valilik ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

    YARIN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine kentteki taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

    ISPARTA VE BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Kuvvetli sağanak yağışların beklendiği Isparta ve Burdur'da da okulların tatil olmasına yönelik beklentiler arttı. Ancak henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık Lise 1. dönem yazılı sonuçlarına nasıl bakılır?AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık Lise 1. dönem yazılı sonuçlarına nasıl bakılır?
    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Açık Lise 1. dönem yazılı sonuçlarına nasıl bakılır?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz
    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA GERİ SAYIM | Asgari ücrete refah payı eklenecek mi? İşte %46 zam oranıyla hesaplama
    PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok
    CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!
    Anderson Talisca bombası patlıyor! Fenerbahçe ile Al-Nassr anlaştı: Flaş takas detayı
    Helikopter kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! Yürek burkan feryat: Kalk ne olur ölmedim de
    Siyonist medyasından Türkiye alarmı: İsrail’in yeni komşusu Türkiye mi olacak?
    Mülteci diktatöre tekmeyi basan basana! Esma boşanıp Emma olmaya niyetli... Rusya Esad’ın mal varlığına el mi koydu?
    Suriye’de rejim unsurları mülteci diktatör Beşar Esad’ın fotoğrafına basarak silah bırakıyor
    Necat Hepkon’un oğlu İbrahim Hepkon’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi!
    Roma’dan Paulo Dybala açıklaması! Kontratındaki detay ortaya çıktı
    Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?
    Terör örgütü PKK/YPG’nin kaçırdığı Suriyeli kadın dehşeti anlattı: 13 yaşına gelmeden kızlara tecavüz ediyorlar
    DEM ve KYB’den Suriye’de YPG’ye destek bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye’de Kandil’le temas mı kurulacak?