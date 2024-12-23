24 Aralık Salı okullar tatil olacak mı? MEB- Valilik son dakika kar tatili açıklamaları! Antalya, Burdur...

Türkiye genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Ege ve Güneydoğu bölgelerinde kuvvetli yağış ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Peki, yarın okullar tatil mi?
Fotoğraflar: AA
METEOROLOJİ UYARILARI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA KAPIDA
Meteoroloji'nin 23 ve 24 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sert hava koşulları bekleniyor. 23 Aralık öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına, 24 Aralık sabahına kadar devam edecek. Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Sel, su baskını ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olabilir. Ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı önlemler alınması öneriliyor.
24 ARALIK SALI OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?
Henüz okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tatil kararları, hava şartlarına bağlı olarak yerel valilikler tarafından alınacak. Öğrencilerin ve velilerin, valilik ve Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.