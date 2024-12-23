24 Aralık Salı okullar tatil olacak mı? MEB- Valilik son dakika kar tatili açıklamaları! Antalya, Burdur...

Türkiye genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Ege ve Güneydoğu bölgelerinde kuvvetli yağış ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Peki, yarın okullar tatil mi ?

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METEOROLOJİ UYARILARI: KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA KAPIDA