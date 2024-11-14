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20 BİN ATAMA il il iletişim bilgileri! Tercih kılavuzu ve robotu - turkiye.gov.tr'de öğretmen atama tercihi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercih süreci başladı. Bu yıl 20 bin öğretmen alımı yapılacak ve adaylar 14-20 Kasım tarihleri arasında tercih başvurularını yapabilecekler. İşte tercih süreci ve başvuru detayları...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:47 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:51
20 BİN ATAMA il il iletişim bilgileri! Tercih kılavuzu ve robotu - turkiye.gov.tr’de öğretmen atama tercihi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atamalarına dair heyecanla beklenen tercih süreci, Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasıyla resmiyet kazandı. 14 Kasım itibarıyla başlayan başvurular, 20 Kasım saat 16.00'ya kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adaylar, kesinleşen puanlarına göre oluşturulan sıralamaları tercih ekranından görüntüleyebilecek ve en fazla 40 eğitim kurumunu seçebilecekler.

20 BİN ATAMA il il iletişim bilgileri! Tercih kılavuzu ve robotu - turkiye.gov.tr’de öğretmen atama tercihi nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI: 20 BİN ÖĞRETMEN İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercih süreci başladı. Bu yıl 20 bin öğretmen alımı yapılacak ve adaylar 14-20 Kasım tarihleri arasında tercih başvurularını yapabilecekler. İşte tercih süreci ve başvuru detayları:

20 BİN ATAMA il il iletişim bilgileri! Tercih kılavuzu ve robotu - turkiye.gov.tr’de öğretmen atama tercihi nasıl yapılır?

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapacak. Bu süreçte herhangi bir milli eğitim müdürlüğüne gidilmesine gerek olmayacak. Tercih süreci sonunda oluşan puan sıralamalarına göre adayların tercih ekranında tercih edebilecekleri kurumlar listelenecek.

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