20 BİN ATAMA il il iletişim bilgileri! Tercih kılavuzu ve robotu - turkiye.gov.tr’de öğretmen atama tercihi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atamalarına dair heyecanla beklenen tercih süreci, Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasıyla resmiyet kazandı. 14 Kasım itibarıyla başlayan başvurular, 20 Kasım saat 16.00'ya kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Adaylar, kesinleşen puanlarına göre oluşturulan sıralamaları tercih ekranından görüntüleyebilecek ve en fazla 40 eğitim kurumunu seçebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI: 20 BİN ÖĞRETMEN İÇİN TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercih süreci başladı. Bu yıl 20 bin öğretmen alımı yapılacak ve adaylar 14-20 Kasım tarihleri arasında tercih başvurularını yapabilecekler. İşte tercih süreci ve başvuru detayları: